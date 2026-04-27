¿Cuántas Champions League tiene el Bayern Munich? Es el 3 equipo de Europa con más títulos

El Bayern Munich es, sin lugar a dudas, uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol alemán y de la Champions League. Los bávaros han dominado de forma aplastante por años su liga local, y han llevado su poderío a otros países de Europa.

Parte de esta fuerza internacional ha sido conseguida a base de fichajes, pero también de títulos inigualables, como es el caso de la Champions League, la máxima competición del balompié europeo.

Los dirigidos actualmente por Vincent Kompany compiten por este trofeo una vez más, en una campaña que los ha llevado a enfrentarse al Paris Saint-Germain en la fase de semifinales.

Más noticias: El ‘Pibe’ Valderrama reveló la millonaria cifra que le ofrecieron por cortarse el cabello: es inimaginable

Si usted quiere conocer un poco más de este equipo histórico, y del recorrido que tiene en la Champions League, aquí les contamos la cantidad total de trofeos que tiene de esta competencia.

¿Cuántas Champions League tiene el Bayern Munich?

Para nadie es un secreto que, en las últimas 2 décadas la presencia del Bayern Munich en Europa ha sido poderosa y brillante. Grandes figuras han vestido esta camiseta, como es el caso de Arjen Robben, Franck Ribery o Phillip Lahm.

Cada uno de estos jugadores formaron un legado que se mantiene en Alemania, pero también en el resto del mundo del balompié.

Estas leyendas han construido noches mágicas inigualables en la Champions League. Con varias de ellas han llegado a consagrarse como grandes vencedores de este torneo.

En este 2025-26 figuras como Luis Díaz o Harry Kane buscan repetir esta hazaña, al vencer las semifinales y la final para conseguir el que sería el séptimo trofeo de Champions League en la historia del club bávaro.

El equipo alemán ha conseguido seis conquistas de esta competencia. El último de ellos data de 2020, cuando en pleno año de pandemia el Bayern Munich derrotó justamente al Paris Saint-Germain en la final.

Más noticias: ¿Quién es el único futbolista colombiano que ganó dos Champions League? Fue en 2016 y 2017

En aquel momento fue un gol de Kingsley Coman el que coronó a los bávaros. Sin dudas la emoción de los alemanes es total por repetir esta conquista en este 2026.

La semifinal iniciará el próximo 28 de abril, cuando el combinado de Luis Díaz se mida al Paris Saint-Germain en el partido de ida de esta gran fase en la que el Bayern Munich se mantiene como uno de los favoritos.