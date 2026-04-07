VIDEO: Así fue el GOLAZO de Luis Díaz al Real Madrid en cuartos de Champions League

La ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League arrancó con un duelo de alto voltaje en el Santiago Bernabéu, donde el Bayern de Múnich logró imponer condiciones en el primer tiempo frente al Real Madrid gracias a una actuación determinante del colombiano Luis Díaz. El extremo guajiro volvió a responder en una noche grande y se convirtió en protagonista al firmar el único tanto de la primera mitad.

El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, apostó por una presión alta desde el pitazo inicial. Esa estrategia le permitió adueñarse del ritmo del partido durante varios pasajes del primer tiempo. Bayern no solo controló la posesión, sino que también logró incomodar a un Real Madrid que nunca encontró fluidez en ataque. El equipo español, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, intentó reaccionar, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad y precisión en los metros finales.

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Así fue el GOLAZO de Luis Díaz al Real Madrid

Luis Díaz, pieza habitual en el esquema bávaro, respondió a la confianza del cuerpo técnico con una actuación destacada. El colombiano arrancó como titular y aprovechó su velocidad y desequilibrio para generar peligro constante por las bandas. Su momento clave llegó al minuto 40, cuando culminó una jugada nacida tras una recuperación en la mitad de la cancha, sorprendiendo a la defensa rival y desatando la celebración visitante en territorio madrileño.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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El gol no solo representó una ventaja parcial, sino que también reflejó el dominio que el Bayern mostró en el primer tiempo. La escuadra alemana se marchó al descanso con un 1-0 a favor, resultado que premiaba su propuesta ofensiva y orden táctico. Mientras tanto, el Real Madrid quedó en deuda ante su afición, sin lograr capitalizar las pocas opciones que generó.

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Este enfrentamiento entre dos gigantes del fútbol europeo mantiene en vilo a los aficionados, no solo por la historia que ambos clubes arrastran, sino también por el nivel competitivo que exhiben en cada edición del torneo. La presencia de figuras como Luis Díaz añade un atractivo especial, sobre todo para el público latinoamericano, que sigue de cerca el desempeño de sus representantes en la élite del fútbol mundial.

Con este resultado parcial, la serie queda abierta, aunque Bayern toma una ventaja importante de cara al partido de vuelta. Todo apunta a que el desenlace será tan intenso como este primer capítulo en Madrid.

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