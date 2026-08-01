Después del Mundial: los futbolistas que ahora valen una fortuna

Una Copa del Mundo puede cambiar una carrera en cuestión de semanas. Un buen partido puede poner a un jugador en el radar de los grandes clubes y, en algunos casos, hacer que su valor de mercado aumente de manera considerable.

Tras el Mundial de 2026, las nuevas actualizaciones de valores dejaron varias cifras que llaman la atención. Entre jóvenes que confirmaron su talento y figuras que aprovecharon el torneo para subir todavía más su cotización, estos son algunos de los nombres que quedaron con una etiqueta millonaria.

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Lamine Yamal: de estrella mundial a jugador de 220 millones

Lamine Yamal terminó el Mundial todavía más arriba de donde comenzó. El español fue una de las figuras de la campaña que llevó a España al título y, después del torneo, su valor de mercado llegó a 220 millones de euros, según la actualización de Transfermarkt.

Con esa cifra, Yamal igualó a Erling Haaland como los futbolistas más valiosos del mundo. Además, ambos se convirtieron en los primeros jugadores en superar la barrera de los 200 millones de euros en esta valoración.

Erling Haaland: el goleador que también hizo subir su precio

El delantero noruego también terminó el Mundial con una valoración de 220 millones de euros. Haaland fue uno de los protagonistas de Noruega durante el torneo y su rendimiento ayudó a mantenerlo en la cima del mercado.

Antes de la Copa, Transfermarkt lo tenía valorado en 200 millones de euros. Después del torneo, la cifra llegó a los 220 millones, colocándolo junto a Yamal como el jugador con mayor valoración de mercado.

Michael Olise: ya está entre los más caros del mundo

El francés Michael Olise también salió ganando. El atacante del Bayern Múnich pasó de una valoración de 150 millones de euros a 170 millones después del Mundial, de acuerdo con la actualización de Transfermarkt reportada tras el torneo.

Olise tuvo una participación destacada con Francia, que llegó hasta las semifinales. Su nueva valoración lo dejó como el cuarto futbolista más caro del mundo y como uno de los principales activos del Bayern.

Yan Diomande: el nombre que más ruido hace en el mercado

Yan Diomande. El extremo de Costa de Marfil, de apenas 19 años, ya había llegado al Mundial con una valoración de 90 millones de euros según Transfermarkt, después de una temporada en la que su cotización había crecido de manera acelerada.

El caso de Diomande es uno de los que más está moviendo el mercado en este momento. El jugador del RB Leipzig aparece entre los futbolistas jóvenes que más han multiplicado su valor en poco tiempo y su situación es una de las que habrá que seguir durante este mercado de fichajes.