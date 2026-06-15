2 documentales de fútbol en Netflix que no se puede perder en este fin de semana mundialista: inolvidables

Sin lugar a dudas, la fiebre del fútbol se vive en todo el mundo desde el pasado 11 de junio. Esta icónica justa enamora a miles de fanáticos, y desde su inicio presenta a las mejores figuras del balompié que sueñan con coronar a su país en lo más alto.

Miles de fanáticos se han quedado enfrente de los televisores desde esa fecha, con el objetivo de ver cada partido y cada detalle de lo que son días llenos de fútbol.

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Sin embargo, en caso de que en medio de los partidos no quiera perder el ritmo, y quiera seguir respirando la fiesta del balompié, les contamos que en Netflix hay 2 documentales totalmente imperdibles.

Para que no se los pierda, aquí les revelamos cuáles son y de qué tratan, para que viva días a puro fútbol.

2 documentales de fútbol imperdibles en Netflix

Desde hace varias semanas, las plataformas de ‘streaming’ han empezado a vivir la fiebre mundialista. Algunas de ellas han anunciado la transmisión oficial de los partidos en su catálogo, mientras que otras han estrenado ‘films’ o documentales de la temática.

Netflix no ha sido la excepción. De hecho, en este mes de inicio del mundial, la icónica plataforma presentó 2 lanzamientos históricos que ha empezado a poner a todos en temperatura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En medio de estos días de fiesta deportiva, Netflix reveló 2 documentales imperdibles para todos los fanáticos del fútbol. Estos son:

‘México 86’

“USA 94: Brazil’s Return to Glory”

Estas dos producciones analizan dos de las conquistas más grandes en la historia del deporte, como lo son los campeonatos mundiales de Argentina y Brasil en 1986 y 1990 respectivamente.

Dichas entregas le permitirán recordar participaciones legendarias de la Copa del Mundo de la FIFA, con figuras de la talla de Diego Armando Maradona o Romario. Sin lugar a dudas, estos documentales son imperdibles, y los puede encontrar en Netflix.

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Les recordamos que este torneo irá hasta el próximo mes de julio, cuando se corone a un nuevo campeón, que buscará reemplazar a Argentina, quien se consagró en el pasado 2022.