Rockeros, saquen agenda: estos son los conciertos que se vienen en Colombia

El segundo semestre de 2026 todavía tiene bastante música en vivo para quienes disfrutan de las guitarras y los riffs. Bogotá, especialmente, tendrá varias citas importantes durante los próximos meses.

Los conciertos llegarán al Movistar Arena y al parque Simón Bolívar en la capital, muchos ya preparan sus agendas y bolsillos para vivir desde la primera fecha el rock en la ciudad.

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Helloween celebra 40 años en Bogotá

El 5 de septiembre, Helloween llegará al Movistar Arena de Bogotá con su 40 Years Anniversary Tour. La banda alemana celebrará cuatro décadas de trayectoria en una presentación que repasa su historia dentro del power metal.

La agrupación, formada en Hamburgo en 1984, es considerada una de las bandas fundamentales del power metal europeo. Su llegada a Bogotá hace parte de una gira especial por sus 40 años de carrera.

Octubre llega cargado de rock

En octubre llegará uno de los eventos más importantes para la escena rockera nacional. Rock al Parque celebrará sus 30 años entre el 10 y el 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El festival nació en 1995 y se convirtió en uno de los encuentros musicales más importantes de Bogotá.

Ese mismo mes, Iron Maiden tendrá su propia cita con los bogotanos. La banda británica se presentará el 11 de octubre en el Vive Claro de Bogotá como parte de su gira Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de trayectoria.

Noviembre también tiene planes

Para noviembre todavía queda una cita que mezcla rock, hip hop y sonidos latinos. Cypress Hill llegará al Movistar Arena el 5 de noviembre con su concierto Dios Bendiga Bogotá.

La agrupación estadounidense también atraviesa una etapa especial con Dios Bendiga, su primer álbum completamente en español. El concierto en Bogotá será una oportunidad para escuchar en vivo parte de esta nueva etapa junto con canciones de su trayectoria.

Además una fecha especial para el rock colombiano. El 28 de noviembre, La Pestilencia realizará El Último Pogo en el Coliseo MedPlus de Bogotá, concierto anunciado como su despedida de los escenarios después de casi cuatro décadas de historia.