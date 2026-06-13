Estos son los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 que se transmitirán por el Rock N’ Gol; ¡Prográmese!

La emoción de la Copa Mundial FIFA 2026 continúa creciendo y los aficionados al fútbol ya pueden organizar su agenda para no perderse los encuentros más esperados del torneo. A través de Rock N’ Gol, los seguidores tendrán acceso a algunos partidos que prometen emociones, grandes figuras y momentos que van a quedar marcados por el resto de la historia.

Lo mejor de todo es que podrá seguir los partidos de la Selección Colombia de fase grupos por la señal de Rock N’Gol de Radioacktiva. Sin duda, una fiesta de principio a fin que no puede perderser. Prográmese desde ya y conózca cuáles puede seguir con sus respectivos horarios.

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Los partidos que transmitirá el Rock N’ Gol del Mundial 2026

La Copa Mundial FIFA 2026 arrancó con total éxito el pasado 11 de junio en la Ciudad de México con un partido entre el país anfitrión México y Sudáfrica. Las emcoiones alrededor del mundo se siente y la fiebre futbolera está presente en todos los aficionado que quieren seguir todos los partidos.

Si quiere vivir toda la emoción con una narración apasionante y el análisis de cada jugada, Rock N’ Gol de Radioacktiva será una de las opciones para seguir varios de los encuentros más importantes del torneo. Para que no se pierda ningún detalle, le compartimos el calendario de los partidos que serán transmitidos, junto con sus fechas y horarios.

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