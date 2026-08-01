Rock al Parque cumple 30: ¿Cuál ha sido la banda más importante que ha pasado por el festival? 

En 1995, Rock al Parque nació como una apuesta para darle espacio a las bandas y a los jóvenes de Bogotá. La primera edición se realizó entre el 26 y el 29 de mayo en diferentes escenarios de la ciudad y contó con 43 agrupaciones nacionales y dos invitados internacionales: Fobia, de México, y Seguridad Social, de España. Más de 80.000 personas asistieron a esa primera edición.

Desde entonces, el festival se convirtió en una plataforma para artistas emergentes y consagrados, y en uno de los encuentros de música rock gratuitos más importantes de América Latina. En sus diferentes ediciones han pasado más de 1.000 bandas y artistas de distintos países y generaciones.

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Aterciopelados, desde el comienzo de la historia

La agrupación hizo parte de la primera edición de Rock al Parque y su historia ha estado ligada al festival durante diferentes etapas.

La organización del evento destaca además a Andrea Echeverri como una de las voces más influyentes del rock colombiano y latinoamericano. La cantante ha hablado sobre el significado de Rock al Parque y el impacto que el festival ha tenido en la escena musical.

1280 Almas: otra banda que estuvo desde el primer día

Estuvo en aquella primera edición de 1995 y continuó formando parte de la historia del festival en los años siguientes. La banda bogotana se convirtió en uno de los referentes del rock alternativo nacional.

Tres décadas después, la propia organización de Rock al Parque sigue señalando a 1280 Almas como una agrupación representativa e influyente del rock colombiano. Su integrante Juan Carlos Rojas hace parte, además, de los protagonistas escogidos por el festival para contar la historia de estos 30 años.

La Pestilencia: punk, metal y una voz contestataria

La Pestilencia aparece inevitablemente. La banda estuvo en la segunda edición del festival, realizada en 1996, y desde entonces se convirtió en uno de los nombres fundamentales de la escena pesada colombiana.

El propio Rock al Parque describe a la agrupación como fundamental para la escena musical del país y destaca su papel como una voz crítica y contestataria. Dilson Díaz, su único miembro fundacional que permanece en la banda, también hace parte de los protagonistas de la historia de los 30 años del festival.

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