El rock que está naciendo AHORA: 5 bandas que podrían ser los próximos Arctic Monkeys

Encontrar una banda antes de que se convierta en un fenómeno tiene algo especial. Esas canciones que al principio solo conoce un grupo de fanáticos pueden terminar sonando en festivales, llenando escenarios y convirtiéndose en himnos para una nueva generación.

En 2026 hay varios grupos que están pasando justamente por ese momento. Que están sacando música, creciendo y consiguiendo espacios que hacen que valga la pena ponerles el ojo.

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Cardinals: una de las nuevas apuestas del rock irlandés

Desde Cork, Irlanda, Cardinals se ha convertido en uno de los nombres que más atención está generando dentro de la nueva escena de guitarras. La banda comenzó a tomar forma en 2022 y lanzó su primer álbum, Masquerade, el 13 de febrero de 2026.

Después de presentarse en ciudades como Nueva York y Londres, Cardinals tiene programadas apariciones en festivales como Haldern Pop y Reading. Además, The Times destacó recientemente el crecimiento de la agrupación y recordó que Rolling Stone la señaló como una de las nuevas bandas de guitarras más importantes surgidas de Irlanda.

Keo: guitarras británicas con mucho camino por delante

Desde Londres llega Keo, una banda que todavía está construyendo su historia, pero que ya consiguió llamar la atención de medios especializados. Su primer álbum, Put Smile On For Me, será publicado el 25 de septiembre de 2026 a través de Island Records.

La agrupación también tiene una agenda que muestra el momento en el que se encuentra: durante los próximos meses pasará por festivales como Electric Picnic y Reeperbahn, además de tener una nueva gira propia por Reino Unido.

Getdown Services

Desde Bristol aparece Getdown Services, un dúo que también está viviendo un momento importante. Su segundo álbum, Massive Champion, está programado para el 14 de agosto de 2026 a través de Breakfast Records.

El disco llegará después de canciones como “The Radiator” y “Cha Cha Slide”, y estará acompañado por la gira más grande de la agrupación hasta ahora, con una fecha en el Roundhouse de Londres incluida en el calendario. Además, el dúo ya pasó por Later with Jools Holland, otra señalque empieza a ganar espacio.