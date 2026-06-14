¿Cuánto cuesta una boleta para ir a la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Precio de la más cara y la más barata

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó para detener a todo el mundo del fútbol. Este torneo marcó su inicio el 11 de junio, con un histórico debut que contó con un partido imperdible entre México y Sudáfrica como choque inicial.

Este comienzo fue de gran emoción. Sin embargo, muchos ya piensan en lo que será el final de este torneo, en un choque que coronará al nuevo campeón del balompié.

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Si usted es uno de los que empieza a proyectar en lo que será el gran final de este torneo, les contamos aquí cuanto cuesta una entrada para este partido, y cuando ocurrirá este choque histórico.

¿Cuándo será la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para nadie es un secreto que la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total. Este gran torneo llega por todo lo alto, con la expectativa de presentar a las mejores figuras del balompié a nivel internacional.

Esta competencia volverá a reunir a los mejores talentos del fútbol, en 48 selecciones que buscarán coronarse en los nuevos reyes del deporte rey.

Argentina, Francia, Colombia, Portugal o Alemania son solo algunas de las selecciones que buscarán coronarse en esta nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El camino comenzará este 11 de junio. Sin embargo, la meta de todos está apuntada para el próximo 19 de julio.

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Este choque tendrá lugar en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford. Esta será un nuevo capítulo del cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de lo que fue la última definición entre Argentina y Francia en 2022.

Miles de personas ansían ver lo que será la gran definición de este torneo. De hecho, la venta de boleterías ha estado al rojo vivo durante los últimos meses.

¿Cuánto cuesta una boleta para este partido?

Si desea asistir a alguno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, les contamos que esta boletería puede ser adquirida en la página web oficial de la FIFA.

Allí verá que hay varios encuentros que ya están totalmente agotados. No obstante, otros aun tienen boletería disponible.

En el caso puntual de la final este está agotado, pero el precio de las boletas en sitios de reventa se encuentra entre 17.000 dólares en el caso de la más barata, hasta 35.000 para la más cara. Esto en conversión a pesos colombianos equivale a 59.970.000 y a 123.470.000.