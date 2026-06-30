¿Quién es el jugador más rápido de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Alcanzó una velocidad superior a 37 km/h

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha contado con una cantidad importante de estrellas en su desarrollo. Grandes figuras han dicho presente desde los campos de juego, y han empezado a demostrar su capacidad de brillar en el campo.

Varios países se empiezan a perfilar como favoritos a alzar este trofeo, sobre todo gracias a nombres que destacan de manera propia y resaltante.

Muchos de estos jugadores han brillado de manera notable, no solo por su poderío y capacidad de demostrar su talento, sino también por la velocidad con la que superan a sus defensores.

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Con este motivo, aquí les contamos cual es el jugador más rápido que está dentro de este icónico torneo de selecciones.

¿Cuál es el jugador más rápido de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para nadie es un secreto que en la actualidad el fútbol es cada vez más físico. Varios jugadores han resaltado en el último tiempo, sobre todo por su capacidad de brillar tanto con fuerza, como en velocidad.

Jugadores como Kylian Mbappé son una notable muestra de ello. Sin embargo, hay otros ejemplos, con deportistas incluso más rápidos que la estrella del balompié francés.

Particularmente, el jugador más rápido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pertenece a la selección de Inglaterra. Este se trata del delantero Anthony Gordon.

Dicho jugador cuenta con una velocidad de sprint notable que, incluso, ha llegado a superar los 37,92 kilometros por hora, según registros.

Este atacante militaba en el Newcastle United. Sin embargo, antes del comienzo de este torneo fue traspasado al Fútbol Club Barcelona, a cambio de 80 millones.

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Aunque Gordon no ha podido demostrar su poderío goleador en este torneo, su velocidad si se ha hecho presente con el combinado de los 3 leones.

Este es solo uno de los jugadores que destacan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que destacan por su velocidad. Talentos como Nico Williams, Rafael Leao o Kylian Mbappé siguen en competencia.

Sin dudas, esta es una de las Copas del Mundo de la FIFA con mayor cuota de talento de los últimos años, por lo que se ha mostrado como un torneo lleno de momentos inigualables y un desarrollo cada vez más igualado.