Reclasificación del fútbol colombiano 2026 ¿Cuántos puntos tiene Atlético nacional?: Así va la tabla

Ya se dio inicio a la Liga BetPlay 2026-2 y en esta oportunidad varios de los equipos de Colombia están luchando para poder tener un semestre especial en donde se logren quedar con los tres puntos en cada partido. Pero no solo eso, sino que también buscan tener un buen puesto en la reclasificación, teniendo en cuenta que quienes no logren destacarse podrían bajar a la categoría B del fútbol profesional colombiano.

El pasado fin de semana se jugaron los primeros partidos de la Liga BetPlay Dimayor y con esto llegaron varios movimientos en el listado de reclasificación del fútbol colombiano 2026. Sin duda, nadie se quiere quedar en los últimos puestos y correr el riesgo de descender, en especial si en el primer semestre no tuvieron un buen resultado y no lograron sumar.

A lo largo de la primera fecha se registraron 24 goles y varios de los grandes equipos no lograron sumar, así que sin duda, esto fue una gran decepción para los hinchas. Sin embargo, otros se quedaron con los tres puntos y movieron no solo la tabla de clasificación general, sino también la de reclasificación, que tuvo un gran cambio.

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Por el lado de Atlético Nacional y el Boyacá Chicó, no se presentaron muchos cambios, teniendo en cuenta que el partido tuvo que ser aplazado por diferentes motivos en la organización de Tunja, ciudad en donde se iba a realizar el encuentro deportivo.

Así quedó la tabla de reclasificación del fútbol colombiano 2026

Atlético Nacional – 55 puntos Junior de Barranquilla – 44 puntos Deportes Tolima – 40 puntos Once Caldas – 37 puntos América de Cali – 37 puntos Independiente Santa Fe – 35 puntos Deportivo Pasto – 34 puntos Deportivo Cali – 30 puntos

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Estos son los equipos que se quedaron con las primeras ocho posiciones después de la primera fecha, en donde algunos tuvieron partidos, mientras que otros aprovecharon el descanso. Sin embargo, aún falta mucho para conocer cuáles serán los equipos que van a estar en riesgo y esos que tienen que empezar a sumar si no quieren descender.