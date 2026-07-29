Hora y dónde ver en VIVO HOY martes Atlético Nacional vs Tigres por la Copa BetPlay 2026

El cuadro verdolaga vuelve a la capital del país y en esta oportunidad los paisas llegan hasta el estadio El Campín para poder enfrentar a Tigres en el campeonato de la Copa BetPlay 2026. El primer encuentro deportivo de este torneo se presentó en la eterna primavera, pero en esta oportunidad llegan a Bogotá con el fin de dar todo en la cancha por los tres puntos.

Las entradas para este encuentro deportivo salieron a la venta hace algunos días y, aunque este no es el estadio oficial de Tigres en la capital, en esta oportunidad abrieron las puertas para que todos los hinchas verdolagas llegaran al estadio.

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Hora y dónde ver en VIVO Tigres vs. Atlético Nacional HOY MARTES

El encuentro deportivo se va a jugar este martes 28 de julio del 2026 desde las 8:39 p.m. y va a tener transmisión en VIVO únicamente por medio del canal por suscripción paga WinSports premium. Esto por medio de los canales y la aplicación del canal del fútbol profesional en Colombia.

El juego no será nada fácil, teniendo en cuenta que Tigres debe sumar si quiere seguir avanzando en el campeonato, mientras que Atlético Nacional busca jugar con la nómina alterna, pues quiere guardar a sus mejores fichas para lo que será la Liga BetPlay 2026-2. Además, tiene una gran ventaja, pues en el primer encuentro los verdolagas lograron sumar tres puntos, así que en esta oportunidad quieren solo mantener el resultado.

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Para este encuentro deportivo, el árbitro será Sebastián Toro, quien ya ha participado de varios encuentros deportivos en los diferentes torneos de la Copa y la Liga BetPlay en Colombia.