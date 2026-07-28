PlayStation Plus anunció su primer juego GRATIS para el mes de agosto; uno de los más esperados
Ya se dio a conocer el nombre del primer juego GRATIS que va a tener PlayStation Plus desde el próximo cuatro de agosto.
Ya se dio a conocer el nombre del primer juego GRATIS que va a tener PlayStation Plus desde el próximo cuatro de agosto.
Los fans de Play están emocionados por todo lo que será el nuevo mes de agosto, en donde la plataforma de PlayStation Plus ya dio a conocer uno de los juegos que va a tener disponibles totalmente GRATIS. Como ya es costumbre cada mes, la app tiene diferentes producciones para que las personas puedan disfrutar de algunos títulos sin tener que pagar de más, pero con una cuenta habilitada.
Hace un tiempo, Christian Svensson, vicepresidente de proyectos de contenidos de Sony Interactive Entertainment, dio a conocer que están trabajando en todo lo que sería un programa en el que podrían ofrecer de cuatro a seis juegos por medio de un plan pago. Estos serían algunos juegos independientes de propuestas de terceros, así que empezarían a trabajar en esto desde el próximo mes de agosto.
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Según se dio a conocer hace unos días, uno de los juegos que podría estar disponible GRATIS es Big Walk, uno de los títulos que, pese a no ser tan conocido, tiene gran expectativa por lo que puede ofrecer. Es un multijugador cooperativo que fue desarrollado por el estudio Indie House y distribuido por Panic; promete no solo divertir, sino que también tiene un toque de humor que capta a todos los gamers.
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En medio del evento de State of Play en el 2026, se dio a conocer que este sería el primer videojuego que va a estar GRATIS desde el primer día en la plataforma. Por eso, le pondrían como nombre “el regalo mensual” de la plataforma de PS5 Plus Essential.
Esto quiere decir que desde el próximo cuatro de agosto del 2026 el juego estaría disponible en esta plataforma, pero también en Nintendo Switch 2 y en PC. Por ahora, no se conocen más detalles sobre los otros juegos que estarían disponibles gratis en la plataforma, así que esto se daría a conocer en los próximos días.