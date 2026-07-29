Apple anunció su nuevo programa de “arrendamiento” de iPhone y Mac ¿Cómo funciona?

Las marcas evolucionan todos los días y, sin duda, todos los días se presentan nuevas soluciones a los problemas que tienen los usuarios. Actualmente, cientos de personas en todo el mundo ven en su celular, ese dispositivo que es obligatorio tener en todo momento con ellos, así que cuando se les daña o les falta, buscan la manera de comprar otro casi que de inmediato.

Por eso, como una forma de adaptarse al mercado, Apple, una de las marcas de tecnología más grandes en el mundo, presentó un nuevo programa con el que busca solucionar varios problemas de sus clientes, pero no solo eso, sino brindar nuevas alternativas a la hora de comprar un celular.

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Cada año sale un nuevo celular y, sin duda, varias personas buscan la manera de cambiar su dispositivo de inmediato por el nuevo. Pero al haber comprado uno, tienen que pensar en la forma de venderlo para poder acceder al otro sin perder dinero; por eso la marca buscó una solución a esto que los beneficie a todos.

Apple anunció su nuevo modelo de arrendamiento de dispositivos

Según se dio a conocer en las últimas horas, la marca dio a conocer que ahora tendrá un nuevo programa de “arrendamiento”, mediante el cual las personas podrán acceder a un iPhone, Mac y otros dispositivos sin tener que pagar de más. Así va a ayudar a los compradores, a que puedan hacer los cambios que quieran, sin tener que tener el dinero de venta total del dispositivo movil.

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Apple creó una alianza con la plataforma de pagos Klarna, mediante la cual las personas van a poder arrendar los dispositivos por periodos de 12, 24 o 36 meses. Entre los productos disponibles para este servicio están:

iPhone 17

iPhone Air

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

MacBook Air

MacBook Pro

iPad Air

iPad Pro

Por ahora, el programa solo va a estar disponible en Estados Unidos y todo el proceso se debe hacer de forma presencial, y el precio del arrendamiento del dispositivo cambia según el que quiera escoger cada persona, así que es muy variable en todos los casos. No se conoce información sobre si este programa va a llegar a Colombia, pero se esperan nuevas noticias en las próximas semanas con la llegada de nuevos productos.