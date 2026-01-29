¿Qué técnicos suenan para dirigir a Millonarios? Lista de candidatos en el sonajero

Millonarios ha vivido horas de cambio recientemente. El equipo capitalino cayó derrotado por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I, en un choque que demostró gran descontento por parte de los hinchas del ‘embajador’.

Luego de esta caída, la noticia que sorprendió al mundo Millonarios fue la destitución de Hernán Torres como entrenado del equipo de la capital.

Claramente este es un gran cambio para el combinado capitalino, por lo que varios hinchas han pensado en varios candidatos, y aquí se los contamos.

El difícil inicio de Millonarios

Millonarios ha comenzado con el pie izquierdo este primer semestre de 2026 en la Liga BetPlay. El equipo de la capital ha perdido sus 3 primeros encuentros, lo que lo ha dejado en una posición comprometida en la tabla de posiciones.

El ‘embajador’ volvió a caer derrotado el pasado 28 de enero, luego de perder frente a Deportivo Pasto por un marcador de 2-1.

La posición actual de Millonarios marcha de la siguiente manera:

1- Deportivo Pasto – 9 puntos

2- Deportes Tolima – 7 puntos

3- América de Cali – 6 puntos

4- Llaneros – 5 puntos

6- Fortaleza – 5 puntos

7- Once Caldas – 4 puntos

8- Atlético Nacional – 3 puntos

9- Deportivo Cali – 3 puntos

10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11- Independiente Santa Fe – 3 puntos

12- Junior de Barranquilla – 3 puntos

13- Inter de Bogotá – 3 puntos

14- Deportivo Pereira – 2 puntos

15- Águilas Doradas – 1 punto

16- Deportivo Cúcuta – 1 punto

17- Independiente Medellín – 1 punto

18- Alianza – 1 punto

19- Boyacá Chicó – 1 punto

20- Millonarios – 0 puntos

Esto desató una nueva caída en la tabla de clasificación, pero con ello también dio paso a la destitución de Hernán Torres como DT de Millonarios, tal y como lo reveló el club con un comunicado oficial.

Luego de esto, varios fans han empezado a pensar en algunos candidatos, sobre todo de cara al futuro de la Liga BetPlay 2026-I, y la Copa Sudamericana.

¿Quiénes son los candidatos a reemplazar a Hernán Torres?

Frente a este contexto, hay varios nombres que han sonado para ser el nuevo DT de Millonarios. Según Alexis Rodríguez, de WinSports, algunos de los mencionados han sido: Rafael Dudamel, Ariel Holan y Gustavo Álvarez.

Cada uno de ellos son extranjeros, aunque, por el momento solo son rumores. Se espera que próximamente Millonarios revele de manera oficial cual será el próximo DT del equipo.