¿Qué técnicos suenan para dirigir a Millonarios? Lista de candidatos en el sonajero
Millonarios comienza una nueva búsqueda de técnico, luego de la salida de Hernán Torres del cargo tras su derrota ante Deportivo Pasto.
Millonarios ha vivido horas de cambio recientemente. El equipo capitalino cayó derrotado por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I, en un choque que demostró gran descontento por parte de los hinchas del ‘embajador’.
Luego de esta caída, la noticia que sorprendió al mundo Millonarios fue la destitución de Hernán Torres como entrenado del equipo de la capital.
Claramente este es un gran cambio para el combinado capitalino, por lo que varios hinchas han pensado en varios candidatos, y aquí se los contamos.
Millonarios ha comenzado con el pie izquierdo este primer semestre de 2026 en la Liga BetPlay. El equipo de la capital ha perdido sus 3 primeros encuentros, lo que lo ha dejado en una posición comprometida en la tabla de posiciones.
El ‘embajador’ volvió a caer derrotado el pasado 28 de enero, luego de perder frente a Deportivo Pasto por un marcador de 2-1.
La posición actual de Millonarios marcha de la siguiente manera:
1- Deportivo Pasto – 9 puntos
2- Deportes Tolima – 7 puntos
3- América de Cali – 6 puntos
4- Llaneros – 5 puntos
6- Fortaleza – 5 puntos
7- Once Caldas – 4 puntos
8- Atlético Nacional – 3 puntos
9- Deportivo Cali – 3 puntos
10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos
11- Independiente Santa Fe – 3 puntos
12- Junior de Barranquilla – 3 puntos
13- Inter de Bogotá – 3 puntos
14- Deportivo Pereira – 2 puntos
15- Águilas Doradas – 1 punto
16- Deportivo Cúcuta – 1 punto
17- Independiente Medellín – 1 punto
18- Alianza – 1 punto
19- Boyacá Chicó – 1 punto
20- Millonarios – 0 puntos
Esto desató una nueva caída en la tabla de clasificación, pero con ello también dio paso a la destitución de Hernán Torres como DT de Millonarios, tal y como lo reveló el club con un comunicado oficial.
Luego de esto, varios fans han empezado a pensar en algunos candidatos, sobre todo de cara al futuro de la Liga BetPlay 2026-I, y la Copa Sudamericana.
Frente a este contexto, hay varios nombres que han sonado para ser el nuevo DT de Millonarios. Según Alexis Rodríguez, de WinSports, algunos de los mencionados han sido: Rafael Dudamel, Ariel Holan y Gustavo Álvarez.
MILLONARIOS
Omar Rodríguez estará encargado estos días del equipo y la idea es anunciar al nuevo DT en las próximas 72 horas.
A los nombres de Holan (difícil), Álvarez (gusta) y Dudamel se suman los últimamente ofrecidos:
Cada uno de ellos son extranjeros, aunque, por el momento solo son rumores. Se espera que próximamente Millonarios revele de manera oficial cual será el próximo DT del equipo.
