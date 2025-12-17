Estos son los equipos colombianos que van a Libertadores y Sudamericana ¿Nacional y Millonarios?

El pasado martes 16 de diciembre del 2025 se celebró el último partido de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que, tras la victoria del Junior de Barranquilla, se dieron a conocer los nombres de cuáles son los equipos que van a los torneos internacionales. En esta oportunidad, son cuatro equipos que van a Libertadores y otros cuatro a Sudamericana.

Sin embargo, la gran sorpresa de este año es que hay varios equipos grandes colombianos que en esta oportunidad quedaron por fuera de este torneo. Todo esto después de que se diera a conocer todo el listado de la tabla oficial de reclasficiación tras finalizar el año.

Leer más: Junior le dio sopa y seco a Deportes Tolima y estos son los mejores memes

Equipos colombianos clasificados a Libertadores y Sudamericana

El Junior de Barranquilla goleó al Deportes Tolima, por lo que en el primer encuentro ganó 3-0 y finalmente cerró en el Estadio Manuel Murillo Toro con un resultado de 1-0 y un parcial de 4-0. Lo que hizo que sumara puntos en la tabla de reclasificación, que lo lleva a uno de los torneos internacionales.

Por lo que, después de que finalizaran todos los partidos de la Liga BetPlay 2025, los clasificados a los torneos internacionales que en el 2026 van a tener la oportunidad de poder ganar un nuevo título en la Libertadores o Sudamericana, son los siguientes:

Copa Libertadores:

Independiente Santa Fe (Campeón de la Liga 2025-1)

Junior de Barranquilla (Campeón de la Liga 2025-2)

Deportes Tolima (Primer puesto en la reclasificación)

Independiente Medellín (Segundo puesto en la reclasificación)

Seguir leyendo: ¿Cuánto ganó el Junior de Barranquilla al quedar campeón de la Liga BetPlay 2025-II? Es una millonada

Copa Sudamericana:

Atlético Nacional (cuarto puesto en la reclasificación)

América de Cali (Sexto puesto en reclasificación)

Atlético Bucaramanga (séptimo puesto en reclasificación)

Millonarios (octavo puesto en reclasificación)

Además, equipos como Santa Fe y Junior clasificaron directamente a la Libertadores en fase de grupos, mientras que el Deportes Tolima e Independiente Medellín van a la fase previa. En el caso de la Sudamericana, los equipos van a ir a la fase previa, pero Nacional tendrá que enfrentar a un equipo colombiano, que por ahora no se ha confirmado.

El torneo de la Copa Libertadores 2026 dará inicio el próximo martes tres de febrero del 2026 y llegará a su fin el sábado 28 de noviembre del mismo año. Mientras que la Sudamericana comienza el próximo tres de marzo y finaliza el 21 de noviembre del 2026.