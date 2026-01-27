¿Cuál es el jugador más caro del Fútbol Profesional Colombiano? No es de un equipo grande

El Fútbol Profesional Colombiano vive un inicio de año lleno de emociones y pasión en las canchas. Equipos de gran nivel han reforzado sus planteles, y han calentado sus motores con el objetivo de consagrarse como campeones nacionales.

Frente a la cantidad de jugadores que han llegado al balompié colombiano, y el talento demostrado por ciertos futbolistas, el valor de las plantillas ha aumentado de forma notable.

Más noticias: El jugador que dejaría sin cupo a James Rodríguez en Millonarios sorprende al FPC

Algunos futbolistas han disminuido su costo, pero otros, incluso se han convertido en los más caros del FPC, y aquí les contamos cuales son.

¿Cuál es el jugador más caro del Fútbol Profesional Colombiano?

En los últimos años, una gran cantidad de talentos han pasado por el Fútbol Profesional Colombiano. Jugadores de la talla de Marino Hinestroza, se han coronado campeones de este torneo, y han aumentado su valor en el mercado.

De hecho, el exjugador de Atlético Nacional fue el futbolista más caro del FPC por varios meses. Pero, luego de su salida, hay un nuevo deportista de valor elevado en Colombia.

Por el momento no se ha oficializado la salida de Hinestroza del FPC, aunque, su fichaje por el Vasco Da Gama de Brasil estaría hecho. Frente a esto, el nuevo jugador más caro de la Liga Colombiana es Emerson Batalla.

El atacante de Atlético Bucaramanga, según Transfermarkt, el portal especializado en fichajes, es el jugador más caro del FPC con un costo de 3 millones de euros, luego de su llegada desde Talleres de Córdoba.

Más noticias: Estos son los 10 equipos del FPC con plantillas más caras: Millonarios, Atlético Nacional y más

Esta cifra al cambio actual, implicaría una cifra aproximada de 13.170.000.000 millones de pesos colombianos, una cantidad enorme.

La lista completa de los 10 jugadores más caros del FPC se presenta de la siguiente manera:

1- Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) – 3 millones de euros

2- Elán Ricardo (Deportes Tolima) – 2,20 millones de euros

3- Jorman Campuzano (Atlético Nacional) – 2,20 millones de euros

4- Alfredo Morelos (Atlético Nacional) – 2,20 millones de euros

5- Dylan Borrero (América de Cali) – 1,80 millones de euros

6- Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) – 1,70 millones de euros

7- Yeison Guzmán (América de Cali) – 1,50 millones de euros

8- Josen Escobar (América de Cali) – 1,50 millones de euros

9- Francisco Chaverra (Independiente Medellín) – 1,40 millones de euros

10- Andrés Llinás (Millonarios) . 1,40 millones de euros