¿Qué sucederá en el Mundial 2026 el 21 de junio? Los partidos que coinciden con la segunda vuelta presidencial

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de empezar. Miles de personas se emocionan con la posibilidad de poder ver al gran torneo del balompié, sobre todo por ver a las mayores figuras del fútbol defender a su país en las canchas.

Este torneo iniciará el 11 de junio, y se extenderá por un mes, por lo que la atención será total. Sin embargo, también coincidirá con un momento crucial para la política en Colombia.

Luego de la primera vuelta presidencial, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en una segunda contienda el día 21 de junio.

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Claramente esto coincidirá con varios partidos de la Copa del Mundo. Por ello, y para que se agende desde ya, aquí les contamos que cotejos se jugarán en esa fecha, y también los horarios en los que empezará a girar el balón.

El Mundial 2026 y la segunda vuelta presidencial en Colombia

Sin lugar a dudas, el mes de junio será de gran importancia y atención en Colombia. En dicho momento del año comenzará la participación de la ‘tricolor’ en el Mundial de 2026, y también se definirá el nuevo presidente en el país.

El debut del combinado ‘cafetero’ en el torneo será el 17 de junio, mientras que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 21 de dicho mes.

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En esa misma fecha, hay 4 partidos del Mundial que tendrán lugar, y que ocuparán la programación deportiva desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Estos son:

España vs Arabia Saudita – 11:00 a.m.

Bélgica vs Irán – 2:00 p.m.

Uruguay vs Cabo Verde – 5:00 p.m.

Nueva Zelanda vs Egipto – 8:00 p.m.

Estos encuentros harán parte de la fase de grupos, por lo que serán claves en el inicio del torneo. Cabe recordar que la jornada electoral irá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., por lo que debe agendar su momento del día para votar, y no perderse ningún cotejo.

Finalmente, les recordamos que la fase de grupos del Mundial de 2026 se extenderá desde el 11 de junio hasta el 27 de dicho mes, por lo que durante dichos días, se espera que el torneo presente encuentros consecutivos que llenen la jornada de mucho balompié internacional.