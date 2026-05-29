La Selección Colombia llega al FC26: así puede utilizarla en este videojuego

Los fanáticos de los videojuegos y la Selección Colombia vivieron un gran momento de emoción durante este 28 de mayo. La ‘tricolor’ llegó al EA SPORTS FC26 luego de gran espera.

Gracias a su clasificación al Mundial de 2026, los ‘cafeteros’ lograron este lujo que les permite ser parte del videojuego más grande del balompié en la actualidad.

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Si usted es uno de los amantes del ‘gaming’ y quiere disfrutar de este combinado en este histórico título, aquí les contamos los detalles de como puede hacerlo.

La Selección Colombia llega al FC26

Sin lugar a dudas, la emoción por la Copa del Mundo es total. Los amantes del ‘gaming’ sueñan con poder ver a sus naciones en el máximo torneo de balompié.

Esta icónica competencia volverá a coronar al gran campeón del fútbol, luego de la gran coronación de Argentina en 2022.

Luego de su última participación en este torneo, Colombia dirá presente, y lo hace con una participación que promete mucho.

Para vivir toda la ambientación de la máxima fiesta del balompié, EA SPORTS FC26 reveló una gran actualización en la que contará con los equipos que forman parte de este torneo.

Claramente Colombia no es la excepción, por lo que dice presente en dicha actualización. Este update ha llegado este mismo jueves después de mucha espera, por lo que los fanáticos del ‘gaming’ y el balompié ya pueden disfrutar de las selecciones que dicen presente en la Copa del Mundo.

Colombia cuenta con cada una de las camisetas licenciadas, al igual que los jugadores que forman parte de la convocatoria para este torneo.Si desea disfruta de este seleccionado, solo debe descargar la última versión del FC26, tanto en consolas como en PC.

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Se espera que el próximo 4 de junio se lance un modo Mundial, en el que pueda disputar la Copa del Mundo, aunque, este modo será genérico, al no tener la licencia de FIFA.Finalmente le recordamos que la participación de la Seleccion Colombia en el Mundial de 2026 dará inicio el próximo 17 de junio. En dicha fecha, la ‘tricolor’ se medirá a Uzbeskitán.

Del mismo modo, Colombia jugará un choque de despedida en la ciudad de Bogotá frente a Costa Rica el próximo 1 de junio.