El balón del Mundial de la FIFA 2026 deberá cargarse antes de cada partido: esta es la razón

El Mundial de la FIFA 2026 prepara una cantidad de emociones imperdible. Miles de fanáticos desean empezar a ver rodar el balón desde México, Estados Unidos y Canadá donde se coronará al nuevo campeón del balompié a nivel internacional.

Esta competición tendrá varios detalles especiales que la harán única respecto a sus versiones anteriores. Un ejemplo de esto es, por supuesto, la presencia de 48 equipos, que superan los 32 comunes de otras ediciones.

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Sin embargo, el balón con el que se jugará esta competencia también tendrá un detalle que pocos conocen y nunca antes visto. Esta esférica deberá ser cargada antes de cada partido, y aquí les contamos la razón.

La balón del Mundial 2026 debe ser cargado antes de cada partido

El Mundial 2026 tendrá como balón la Trionda. Esta esférica espera unirse a la lista de otras pelotas legendarias, como es el caso de la Jabulani de 2010, o el Brazuca de 2014.

Tal y como sucede con cada Copa del Mundo, la FIFA ha innovado en tecnología con el balón que será utilizado. En este caso la Trionda tendrá menor absorción de agua, y tendrá una trayectoria más predecible.

Sin embargo, hay un elemento que la obliga a ser cargada antes de ser usada. Este es un sensor que tendrá en uno de sus paneles, y que servirá para medir varios aspectos de este balón.

El sensor permitirá reconocer cuando cada jugar entra en contacto con el balón. Pero, también servirá para detectar otros aspectos como su efecto, su velocidad y más.

Esta pelota junto a su sensor permitirá recrear el campo en 3D, para así poder detectar con exactitud la presencia de cada jugador en la cancha.

A partir de su carga completa, este sensor tendría una duración de 6 horas, por lo que requiere ser cargado antes del choque, para así realizar esta medición de manera exacta.

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Sin lugar a dudas, esta particularidad ha sorprendido a muchos, y se suma a uno de los detalles por los que miles de personas sienten gran emoción por lo que será esta Copa del Mundo.

Cabe recordar que el inicio de este torneo está pautado para el próximo 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica en el primer choque.