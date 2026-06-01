Las 5 bandas más escuchadas en la historia de Spotify: rompen récords y tienen billones de reproducciones

Spotify es, sin lugar a dudas, una de las plataformas de streaming musical más importantes de la actualidad. Esta aplicación verde ha enamorado a miles de fanáticos, por su diseño, y también por la amplitud de su catálogo sonoro.

Miles de artistas sueñan con que sus éxitos suenen en esta app, mientras que otras estrellas han logrado apuntalar su carrera, con base en el reconocimiento dentro de este servicio de streaming musical.

Muchos de los artistas que brillan dentro de Spotify representan al rock. De hecho, muchos de ellos llegan a romper récords y a ser parte histórica del recorrido de esta app.

Más noticias: Expertos revelaron la lista de las mejores 15 bandas de rock en toda la historia; descubra cuál es la #1

De hecho, recientemente Spotify reveló a las bandas más escuchadas en su historia, y aquí les contamos de cuales se trata.

Las 5 bandas más escuchadas en la historia de Spotify

Para nadie es un secreto que las bandas han sido parte clave de la industria musical. La unión en conjunto de grandes talentos ha dado paso a que ciertas agrupaciones resalten, y se conviertan en baluartes gracias a sus éxitos.

Tanto en el rock, como en el pop, la presencia de las bandas ha sido capaz de construir tendencia, y así se ha mantenido incluso en la época de las plataformas digitales.

Lugares como YouTube, Apple Music, Deezer o Spotify han sido testigos del éxito de grandes bandas a lo largo de los años. De hecho, recientemente esta última plataforma reveló una lista de las 5 agrupaciones más escuchadas de su historia.

Los nombres destacados fueron:

1- BTS – 51,5 billones de reproducciones

2- ColdPlay – 45,9 billones de reproducciones

3- Imagine Dragons – 39,8 billones de reproducciones

4- Maroon 5 – 35,1 billones de reproducciones

5- Linkin Park – 32,3 billones de reproducciones

Claramente la más destacada de esta lista es BTS. Sin embargo, el rock y el metal también logran decir presentes, sobre todo con la presencia de bandas como ColdPlay o Linkin Park.

Más noticias: ¿Las reconocería en un segundo? Estas son algunas de las intros más icónicas de la historia del rock

Sin lugar a dudas, estas agrupaciones son gigantes, y así lo demuestran con éxitos inolvidables que han alcanzado niveles de éxito enorme.

‘My Universe’, ‘Viva La Vida’ o ‘In The End’ son algunas de las canciones que han resaltado de mayor forma en el catálogo de estos grupos, y que demuestran un peso sin igual, en el que tanto el rock, como el metal dicen presente.