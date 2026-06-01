La Selección Colombia sufre lesión importante antes de su amistoso con Costa Rica: ¿Se pierde el Mundial?
La Selección Colombia se prepara para su último partido, aunque el combinado no tendría a uno de sus convocados.
La Selección Colombia se prepara para su último partido, aunque el combinado no tendría a uno de sus convocados.
La Selección Colombia está en un momento deportivo de gran importancia. El equipo ‘cafetero’ está a solo días de iniciar su participación en el Mundial de 2026, en un torneo en el que su fanaticada sueña con llevarse la máxima corona.
La ‘tricolor’ sueña con convertirse en el campeón del mundo, y espera en empezar a dar pasos firmes desde su preparación en los días recientes.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán su partido de despedida en Bogotá este 1 de junio, en el que se medirá al combinado de Costa Rica. Sin embargo, antes de este choque, uno de sus convocados sufrió una importante lesión.
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En caso de que desconozca de quien se trate, aquí les contamos de quién se trate, y el alcance de esta dolencia física a días de la gran cita.
La Selección Colombia ha generado gran emoción en el país por su participación en el Mundial de 2026. El equipo cafetero jugará en este torneo, en el que sueña en poder demostrar su mejor nivel.
La convocatoria de este combinado para esta competencia está dispuesta de la siguiente manera:
Estos jugadores se preparan de la mejor manera, sobre todo para el partido de despedida que se jugará HOY entre Colombia y Costa Rica en Bogotá.
Sin embargo, Jhon Córdoba, delantero de la ‘tricolor’ está en duda para este partido. El atacante que milita en el Krasnodar sufre una dolencia muscular, lo que lo ha privado de entrenar en los últimos días.
El problema de Jhon es muscular, no de rodilla.— Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈⛳ (@sebasperiodista) June 1, 2026
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Por ahora su presencia en el Mundial de 2026 no estaría en riesgo. Aun así, el cuerpo técnico espera su pronta evolución para este torneo.
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