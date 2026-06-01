Slash sorprende a sus fans con gran cambio físico: así luce el guitarrista sin sombrero ni gafas

Slash es, indudablemente, uno de los guitarristas más grandes en la historia del rock. Este icónico artista ha ganado una cantidad importante de fama durante su trayectoria, gracias a su talento, y por supuesto, su capacidad de imprimir sentimiento a sus interpretaciones con la guitarra.

Este icónico guitarrista ha brillado, sobre todo por los éxitos que ha logrado interpretar junto a Guns N’ Roses como banda. Gracias a esto, Slash se ha convertido en un músico reconocido a nivel mundial.

El poderío de Slash es indudable, y de hecho, su apariencia se ha convertido en un icono sin igual a nivel internacional, no solo para el rock, sino también para la música.

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Sin embargo, este guitarrista ha sorprendido, gracias a un notable cambio físico que se hizo viral en los últimos días en redes sociales.

Slash sorprende a sus fans con gran cambio físico

Desde el inicio de su carrera, Slash ha sido capaz de ser fácilmente reconocible a nivel internacional. Su cabello rizado, junto a su sombrero de copa y las gafas de sol lo han convertido en un icono inigualable.

Este artista ha aparecido con estos 3 elementos claves en su apariencia en varios escenarios a nivel internacional, e incluso en videoclips que se han convertido en éxitos inigualables.

La presentación de este artista se ha convertido en imagen mundial del rock. Sin embargo, recientemente, Slash sorprendió con un notable cambio físico, a causa de su edad.

A través de redes sociales se viralizó una fotografía en la que se pudo ver a Slash sin sombrero, y sin gafas de sol, lo que sorprendió a todos los fanáticos.

Esta aparición sorprendió de gran manera, al mostrar a un Slash sumamente cambiado respecto a otros momentos de su carrera. Cabe recordar que el guitarrista a día de hoy tiene 60 años de edad, con los que se mantiene activo.

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Lo cierto es que, a pesar de este paso del tiempo, Slash se mantiene como un gran guitarrista para el rock, tal y como lo ha demostrado, tanto en solitario, como con su regreso con Guns N’ Roses, banda con la que ha brillado por largos años alrededor del mundo.