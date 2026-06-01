OEA tiene becas para Maestría en Inteligencia Artificial: Requisitos para aplicar, universidad y más

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las áreas más importantes de la tecnología en los últimos tiempos. Este modelo de aprendizaje tecnológico ha facilitado de gran forma la vida de los serse humano día a día.

Varias de las actividades cotidianas se han visto modificadas en la actualidad, al punto de ser asistidas por la IA, razón por la cual cada vez más personas se capacitan en ella y buscan formas de aprender su comportamiento.

Ya sea a través de cursos, maestrías, o incluso carreras, estudiar la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para el futuro, sobre todo de cara a la apertura de oportunidades laborales.

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Si usted es uno de los interesados en aprender en este campo, le contamos que desde la Organización de Estados Americanos (OEA), permiten la posibilidad de acceder a una beca para estudiar esta área en una maestría.

OEA ofrece becas para maestría en inteligencia artificial

Sin lugar a dudas, estudiar una maestría puede ser una de las mejores decisiones del campo académico en la actualidad. Este aspecto puede aumentar su conocimiento, y a su vez aperturar mejores oportunidades laborales.

Claramente el campo en el que elija cursar dicha maestría, es incluso de mayor relevancia, sobre todo a día de hoy. La tecnología ha cambiado varios aspectos de la vida cotidiana, y del manejo de varios entornos.

Uno de los aspectos que ha regido este cambio es la inteligencia artificial. La famosa IA toma cada vez más campo, por lo que estudiarla empieza a ser cada vez más importante.

Actualmente varias universidades e instituciones educativas de calidad, ofrecen la posibilidad de estudiar este campo. De hecho, de forma reciente, la OEA reveló que ofrece becas para maestrías en IA.

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Unida con la Universidad Internacional de La Rioja, la Organización de Estados Americanos ofrece becas de hasta el 60%, en una maestría en inteligencia artificial, que permite formarse en deep learning, algoritmos, NLP, visión por computador y más.

En caso de que desee cursar esta maestría, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ser graduado o licenciado en Ingeniería Informática, Telemática o Ciencias Matemáticas y Computación.

Ingeniería Informática, Telemática o Ciencias Matemáticas y Computación. Contar con experiencia profesional de al menos 2 años en este ámbito.

Si desea mayor información sobre esta maestría, o sobre como puede postularse para esta y próximas becas, deberá entrar este link, y rellenar un formulario con los datos solicitados.