¿Qué significa ‘Knockin’ On Heaven’s Door’? La verdad del ‘cover’ de Guns N’ Roses a Bob Dylan

‘Knockin’ On Heaven’s Door’ es una de las canciones más icónicas en la carrera de Guns N’ Roses. La legendaria banda de Axl Rose lanzó este éxito versionado de la composición original de Bob Dylan con la que enamoró a todo su público.

Este éxito lanzado como parte del ‘Use Your Illusion II’, volvió a demostrar el talento de la banda y la capacidad de interpretar canciones emotivas, a pesar de su dureza y rebeldía.

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Dicha canción es una de las más reflexivas del repertorio de Guns N’ Roses, y de Bob Dylan como compositor original, y aquí les contamos el significado de este éxito.

¿Qué significa ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ de Guns N’ Roses?

Para 1991, Guns N’ Roses lanzó una de las producciones más ambiciosas en la historia del rock. Luego del indudable éxito del ‘Appetite for Destruction’ como disco debut, la banda se lanzó a por un álbum doble.

Los ‘Use Your Illusion’ demostraron otra vez la potencia de Guns N’ Roses, pero a la vez, dejaron ver un lado más sensible y carismático de la agrupación, con éxitos como ‘November Rain’ o ‘Don’t Cry’.

Estas baladas contrastaban con la potencia de ‘Don’t Damn Me’ o ‘You Could Be Mine’, pero daban clara demostración de la variedad de Guns N’ Roses en su sonido.

Sin embargo, por encima de estos éxitos, hubo uno que sorprendió de sobre manera y fue ‘Knockin’ On Heaven’s Door’. Esta canción sorprendió por ser otra balada combinada con tonos rock que identificaban a la banda.

No obstante, resultó llamativo por ser un ‘cover’ de Bob Dylan. Esta obra fue compuesta originalmente en 1973, y volvía a ver la luz casi 20 años después.

Este fue el segundo ‘cover’ del álbum doble, ya que el ‘Use Your Illusion I’ incluyó ‘Live and Let Die’, composición original de Paul McCartney.

‘Knockin’ On Heaven’s Door’ es una canción de introspección. Su letra relata las reflexiones finales de un protagonista que se despide de la tierra, para ir al cielo tras su muerte.

Esto, por supuesto, en un tono melancólico, donde dedica palabras a su madre, y hace un repaso crítico por su vida, y la sensación de despedirse de este plano.

El añadido de la banda de Axl Rose

La tónica es la misma tanto en la versión de Dylan, como en la de los de Axl Rose. Sin embargo, esta segunda incluye una capa más.

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El sonido potente de los ‘gunners’, suavizado por detalles de balada y arreglos musicales hace que la canción sea incluso más reflexiva y profunda.

Sin lugar a dudas, este ‘cover’ es uno de los más destacados de todo el rock, y es un viaje profundo por los momentos finales de un ser humano, antes de ‘tocar las puertas del cielo’.