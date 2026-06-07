El mejor compositor en la historia del rock, según expertos: es una leyenda inigualable de la música

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Este estilo ha enamorado a miles de fanáticos, sobre todo por gran des éxitos, pero también por la abundancia de leyendas que se encuentran en este género.

Grandes bandas y artistas han enamorado a su público, a partir de un talento histórico, y también a varios éxitos con los que han marcado época.

Muchas de las canciones han estado resaltadas por el papel de grandes compositores para la historia, quienes han destacado en la industria, gracias a su capacidad de componer versos y estribillos pegajosos.

Claramente, ante la cantidad enorme de escritores existente, es difícil elegir a uno como el mejor compositor en la historia de este género.

Más noticias: ¿Qué significa ‘Knockin’ On Heaven’s Door’? La verdad del ‘cover’ de Guns N’ Roses a Bob Dylan

Sin embargo, un grupo de expertos se dio a la tarea recientemente de escoger al mejor, y aquí les contamos cual fue el destacado en esta categoría.

¿Cuál es el mejor compositor en la historia del rock?

Para nadie es un secreto que el rock ha brillado con varias composiciones en las últimas décadas. Una gran gama de artistas han sido capaces de escribir canciones que han quedado en lo más alto de la historia.

Estos han sido capaces de demostrar su potencia artística, y su capacidad de poder componer éxitos absolutamente inigualables.

Grandes nombres han quedado en la parte más alta de la historia gracias a sus composiciones, como es el caso de Paul McCartney o John Lennon.

Más noticias: ¿Cuántos instrumentos aprendió a tocar Timothée Chalamet para ‘A Complete Unkown’? Impresionante

Claramente, esta lista es amplia, sobre todo por la presencia notable de leyendas históricas dentro de este género. Sin embargo, hace poco un grupo de expertos se dio a la tarea de elegir a una estrella como el mejor compositor en la historia del rock.

La elección fue publicada por Rolling Stone, donde se dio a conocer una lista de los 30 mejores compositores de la historia.

En este ranking hubo grandes nombres, pero el primero de la lista fue para una gran estrella del rock a nivel internacional.

Se trata, nada más y nada menos que de, Bob Dylan, uno de los artistas más grandes de la música. Este nombre ha brillado por años en la música.

Este legendario artista fue resaltado como el ganador de esta comparación, sobre todo por el brillo de sus mejores éxitos.

La lista completa fue:

1- Bob Dylan

2- Paul McCartney

3- John Lennon

4- Chuck Berry

5- Smokey Robinson

6- Mick Jagger y Keith Richards

7- Carole King y Gerry Goffin

8-Paul Simon

9- Joni Mitchell

10- Stevie Wonder