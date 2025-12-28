Axl Rose revela la canción de Guns N’ Roses de la que se arrepiente: “Fue una trampa”

Axl Rose es uno de los artistas más icónicos en la historia del rock. Como líder y vocalista de Guns N’ Roses, su potente voz y gran presencia en el escenario transformaron a la banda en un fenómeno mundial durante la década de los 80 y 90.

La agrupación estadounidense saltó a la fama a finales de los años 80 y desde entonces ha logrado construir una carrera musical exitosa que aún sigue latente. Con himnos como como “Sweet Child O’ Mine” y “Welcome to the Jungle” y la icónica voz de Axl Rose, Guns N’ Roses se consolidó como una de las bandas más legendarias del rock.

En 1991, la banda sorprendió a sus fanáticos al lanzar simultáneamente los discos ‘Use Your Illusion I y II’, dos producciones repletas de clásicos que ampliaron los horizontes de su sonido. Pero, dentro de esa brillante discografía, hay una canción que Rose desearía no haber escrito.

La canción que Axl Rose lamenta haber escrito

Entre el repertorio de ‘Use Your Illusion II’ destaca “Get in the Ring”, una canción que, por su letra, se ha convertido en una de las más polémicas de Guns N’ Roses. Inicialmente, fue concebida por el bajista Duff McKagan bajo el título provisional ‘Why Do You Look At Me When You Hate Me’, la pieza terminó transformándose en una de las composiciones más agresivas de la banda.

La letra, cargada de insultos y acusaciones, apunta directamente a periodistas y publicaciones que, según Rose, buscaban desprestigiar al grupo generando polémicas y desinformación. En la letra, el vocalista menciona nombres específicos de revistas como Spin y Rolling Stone, lo que intensificó las críticas hacia la banda tras el lanzamiento del tema.

Décadas después, Axl Rose reflexionó sobre el tema durante una entrevista en That Metal Show, dejando claro su arrepentimiento. Según el vocalista, fue persuadido para incluir las referencias a los periodistas, sin prever las consecuencias que esto tendría.

“Había un espacio vacío en la canción y la banda me dice, ‘¿Por qué no le tiras a los periodistas?’ y dije, ‘Sí, claro’, y a todos les gustó. Pero cuando comenzó a ser un problema, todos desaparecieron. Yo era muy ingenuo y no me había dado cuenta de las guerras políticas entre los distintos publicistas en la discográfica y sus relaciones con revistas como Rolling Stone y Spin. Así que me tendieron una trampa y nadie se puso al frente a decir nada”, expresó Rose.