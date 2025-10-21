Duff McKagan de Guns N’ Roses no supera al público de Bogotá: lo puso por encima de Argentina

Duff McKagan y Guns N’ Roses han protagonizado un gran paso por Sudamérica. Esta banda tuvo shows inolvidables por Colombia, Chile, Argentina y próximamente Brasil hacia donde han enfilado rumbo.

La histórica banda de éxitos como ‘Sweet Child O’ Mine’ fue capaz de estremecer a su público, el cual saltó, vibró y cantó al ritmo de himnos del género, lo que, por supuesto, emocionó a la banda.

Más noticias: ¿Por qué Duff McKagan, de Guns N’ Roses, estuvo en Radioacktiva? Fue toda una sorpresa

Sin embargo, hay un público en particular que emocionó en la banda, y Duff McKagan, bajista de la banda no dudó en resaltarlo.

Duff McKagan de Guns N’ Roses no supera al público de Bogotá

Guns N’ Roses presentó dos shows imperdibles en Colombia. La banda pasó por el país entre el 7 y el 11 de octubre, gracias a presentaciones en Bogotá y en Medellín.

Miles de fanáticos pudieron vibrar al ritmo de himnos legendarios, y la propia banda fue capaz de notar esta emoción.

Duff McKagan, famoso bajista de Guns N’ Roses, pasó en exclusiva por Radioacktiva el día siguiente del show, donde resaltó al público de Colombia como el más apasionado.

“Acabamos de tocar en Costa Rica, El Salvador, y son lugares excelentes para presentarse, pero cuando llegas a Bogotá es diferente. Llegas a Colombia y el público es probablemente el más apasionado” dijo el músico.

Incluso, el propio integrante de la banda se atrevió a ponerlo por encima de Argentina: “los argentinos probablemente discutan eso o los brasileños, pero cuando llegamos aquí la reacción del público fue increíble” dijo McKagan.

Más noticias: Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses, estuvo en exclusiva en Radioacktiva: hicimos historia

Esto dejó al público de Colombia en un lugar muy alto, pero, Duff volvió a reconocerlo incluso en los últimos días.

El bajista de Guns N’ Roses publicó un video en su canal de YouTube donde contestó preguntas y dijo que sus seguidores en Bogotá son de los mejores que ha visto.

“Es difícil elegir uno. Bogotá fue muy divertido, depende de como lo veas, hay mucha energía viniendo hacia tí, y en cada región es particular. Costa Rica es diferente, El Salvador fue cool porque nunca había estado ahí, pero, Bogotá tuvo una gran energía” explicó Duff.

Sin dudas, esto deja al público de Bogotá muy alto, el cual ha sabido impresionar a varias bandas como Iron Maiden, Megadeth, y ahora, Guns N’ Roses.