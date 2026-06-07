Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS Colombia vs. Jordania en el amistoso antes del Mundial 2026

A menos de cuatro días del inicio del Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los equipos se siguen preparando para poder saltar a las canchas con la mejor preparación. La Selección Colombia, ya se encuentra en Norteamérica a la espera de lo que será su primer partido amistoso HOY.

La tricolor tiene que enfrentar a varios de los equipos más complejos de este mundial, entre ellos Portugal, quienes quieren levantar la copa y darle una alegría a Cristiano Ronaldo en su último torneo del mundo. Por eso, el proceso de preparación de los deportistas es un poco complejo y ahora, a pocos días del comienzo del torneo, tendrán un último partido que enfrentar.

Leer más: ¿Qué pasa si me encuentran viendo el Mundial de la FIFA 2026 en el trabajo? Debe tener cuidado

Hora y dónde ver en VIVO Colombia vs. Jordania HOY GRATIS

La tricolor al parecer ya está lista para todo lo que será la Copa del Mundo, pero se quieren seguir preparando para poder tener los mejores resultados. Por eso, HOY domingo siete de junio, la tricolor va a enfrentar a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos. Esta es la última oportunidad que tienen para poder demostrar todo lo que son y poder marcar para ilusionar a sus fans.

El partido Colombia vs. Jordania se podrá ver en VIVO HOY GRATIS por medio de los canales nacionales Caracol y RCN desde las 6:00 p.m. Además, van a tener toda la transmisión también en sus portales web, en caso de que no cuenten con televisión por cable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Seguir leyendo: Falcao selló su cupo al Mundial 2026, pero no irá con Colombia; ese será su rol

Aunque es un partido amistoso, muchos ya han hablado de lo que sería la posible alineación de hoy, en donde no quieren poner en riesgo a las grandes estrellas. Así que muchos dicen que el arquero sería Camilo Vargas y los otros jugadores podrían ser Luis Díaz, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Juanfer Quintero, Daniel Muñoz, Davison Muñoz, Luis Javier Suárez y Lucumí.