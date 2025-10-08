Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses, estuvo en exclusiva en Radioacktiva: hicimos historia

Este 8 de octubre hicimos historia en Radioacktiva. Duff McKagan, el bajista de Guns N’ Roses, estuvo en nuestra cabina en exclusiva.

Luego de una noche legendaria en el Vive Claro de Bogotá, en la que Guns N’ Roses, tocó éxitos históricos y brillantes, con los que deleitó a los presentes.

Más noticias: Estas fueron las 4 primeras canciones lanzadas por Guns N’ Roses en la historia: no son del ‘Appetite for Destruction’

El legenedario instrumentalista de la banda de los revólver y las rosas conversó con nosotros y nos contó varios detalles sobre su actualidad y su programa de radio en Radioacktiva “Three Chords & The Truth”.

Duff McKagan en exclusiva en Radioacktiva

Duff McKagan es una de las leyendas más grandes del rock. Este artista ha sido capaz de dejar un gran legado gracias a su manera de estremecer el bajo.

Sin embargo, en Radioacktiva no solo tenemos el honor de tenerlo como colaborador con su programa “Three Chords & The Truth”, el cual puede escuchar en nuestra señal, sino también de tenerlo en nuestra cabina.

El histórico miembro de la banda nos contó detalles sobre lo que fue el inolvidable concierto de Guns N’ Roses el 7 de octubre.

“Hace poco tocamos en Costa Rica, tocamos en El Salvador, pero luego llegas a Bogotá y es diferente, el público aquí es el más apasionado, el argentino seguramente contradiría eso, pero llegamos aquí y la reacción de la gente es en masa, todo el mundo estaba feliz” dijo McKagan.

El bajista nos explicó que en cada uno de sus proyectos ha disfrutado de gran manera, donde ha aprendido muchos aspectos como artista, pero, sobre todo, resaltó la pasión de tocar con sus compañeros actuales en Guns N’ Roses, incluido Isaac Carpenter el nuevo baterista.

Más noticias: La legendaria banda que Slash homenajeó durante el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

McKagan aseguró que este es el mejor percusionista que conoce, y así se puede presenciar en los históricos conciertos que protagoniza Guns N’ Roses.

Finalmente, Duff agradeció a cada uno de sus fanáticos por escuchar “Three Chords & The Truth”, además de, por supuesto, seguir Guns N’ Roses.

Si quiere ver la entrevista entera, aquí se la presentamos:

Les recordamos que esta banda también dirá presente en Medellín el próximo 11 de octubre, en lo que será un show imperdible con el ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’.