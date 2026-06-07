¿Colombia o Jordania? Esto dicen las casas de apuestas sobre el ganador del amistoso de HOY; tome nota

Se viene el primer partido de Colombia en Estados Unidos a pocos días de lo que será el inicio del Mundial de la FIFA. Esto es un momento muy importante, pues varias de las selecciones clasificadas tendrán que demostrar cómo llegaron hasta el campeonato y así dar señales de lo que será su juego en el torneo.

Este domingo siete de junio, la Selección Colombia tendrá que enfrentar a Jordania en lo que será su último juego preparatorio. Por eso, hay mucha expectativa respecto a todo lo que será el juego y las casas de apuestas ya han dado algunas señales de quién podría ser el gran ganador en esta oportunidad.

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¿Colombia o Jordania? Predicciones de las casas de apuestas

Los expertos ya han dado a conocer detalles sobre cómo se podría desarrollar el juego de este domingo. Incluso, ya hicieron sus predicciones de quién podría ser el ganador, al que se tiene que apostar en caso de querer ganar un dinero extra.

Según dicen los expertos, Colombia tiene toda la posibilidad de ganar y marcar más de 2.5 goles ante Jordania. Esto teniendo en cuenta que la selección rival lleva cuatro partidos consecutivos en los que no logró tener un resultado positivo en donde lograra ser uno de los ganadores.

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La última vez que se encontraron y Colombia logró quedarse con la victoria fue en el 2007, pero desde entonces muchas cosas han cambiado en las canchas, los jugadores, como la forma en la que cada uno desarrolla el juego. Los dos equipos van al mundial, así que el comportamiento de los deportistas podría destacarse un poco más de lo que muchos esperan.

Otro de los pronósticos por el cual apuntan las casas de apuestas es que los dos equipos logran marcar en este partido, pero el empate no es una de las opciones que más llama la atención, así que el favorito sigue siendo la tricolor.

El partido se va a desarrollar HOY desde las 6:00 p.m. en Estados Unidos y tendrá transmisión en VIVO por medio de los canales nacionales Caracol y RCN.