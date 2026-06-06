Esta es la película de anime más infravalorada de la historia según expertos; tiene millones de vistas

El anime se convirtió en uno de los géneros de cine más populares y vistos en el mundo, así que todos los días, cientos de personas buscan una nueva cinta para poder ver a lo largo de sus días. Hay una película que se convirtió en una de las producciones más infravaloradas por los fans, quienes dicen que no es lo suficientemente “buena”, mientras que los expertos la consideran la mejor.

El famoso director de cine Makoto Shinkai dio a conocer su opinión sobre las mejores producciones de anime en la actualidad. Para empezar, habló sobre ‘Demon Slayer’: Infinity Castel’, que sin duda es una de las películas de las que más se habla, habla no solo por toda la historia, sino por todo lo que hay detrás en cada una de las entregas.

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Pero para él, esta no sería la mejor, sino que ‘Your name’ también es una de las más populares, que fue todo un éxito en su estreno a nivel mundial. En la taquilla logró recaudar un poco más de 405 millones de dólares y llegó a ser la más taquillera en la historia del cine de anime desde sus primeros lanzamientos.

¿De qué se trata el anime ‘Your name’?

Esta es una historia que cuenta todo lo que vive una chica de un pequeño pueblo junto a Taki, un joven de Tokio. Los dos intercambian cuerpos de una manera que nadie entiende, así que buscan la mejor manera de entender todo lo que está pasando en la vida del otro para poder adaptarse y así convivir sin tener problemas.

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Pero todo cambia de rumbo cuando empieza una conexión diferente entre ellos que los lleva a conectar más allá de lo que muchos esperaban. Ahora, tendrán que empezar a enfrentar esto y manejarlo de la mejor manera, hasta que cada uno vuelva a su cuerpo.

El estreno oficial de la cinta se dio el 26 de agosto del 2016 en Japón y tiene una puntuación casi perfecta. En el caso de Crunchyroll, se posiciona con un 4.9/5, mientras que en otras plataformas de streaming tiene un 7.8 y un 8.9, siendo así una de las más infravaloradas.