Los Guns N’ Roses sin duda se convirtieron en una de las bandas de rock más importantes en todo el mundo, quienes a lo largo de su trayectoria, han hecho historia con unas canciones que ya tienen millones de reproducciones y galardones. Por eso, hay quienes han empezado en la música teniendo a estos artistas como su ejemplo a seguir e intentando replicar sus sonidos en algunas de sus canciones.

Por eso, los artistas han mencionado, cuál es esa agrupación con la que sin duda no llegaron a conectar nunca y no los soportan por todo lo que han hecho. La gran sorpresa, es que es una agrupación que también lleva años en la industria musical y cientos de seguidores que los aclaman como uno de los mejores.

¿Cuál es la banda de heavy metal que nunca “soporto” Axl Rose de Guns N Roses?

Según recordó el artista en varias entrevistas, hace un tiempo Axl Rose recordó los motivos por los que sin duda, no se sentía identificado con los sonidos de heavy metal de Iron Maiden. Pese a que los dos nacieron en el mismo momento, no tenían los mismos planes, unos se fueron por el rock, mientras que los otros, con un sonido más fuerte, hicieron canciones de metal con mensajes sociales y políticos.

De hecho, hay una entrevista que hizo un medio internacional hace varios años, en donde le preguntan a Axl Rose por todo lo relacionado a Iron Maiden y él responde de forma contundente. “Son buenos tipos pero son más como una organización política y sus álbumes son algo así como su postura política”, aseguró.

También, mencionó que el trabajo de esta banda no era rock, sino una música totalmente diferente, que no era capaz de definir. Marcando de esta manera, su desagrado con la banda de metal, que lleva años en la industria y son muy populares por su trabajo.

“Creo que ellos no tienen nada que ver con el rock and roll. Lo que hacen es lo que hace y no se que es eso, pero espero no ser así nunca”, finalizó.

No se conocen detalles sobre si los artistas en algún momento llegaron a tener problemas o algo relacionado que causara estos comentarios. Pese a eso, el mensaje del líder de los Guns N’ Roses siempre ha sido el mismo respecto a Iron Maiden.