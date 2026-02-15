La legendaria canción de Guns N’ Roses que superó los mil millones de reproducciones en Spotify

El poderío de los Guns N’ Roses dentro de la industria del rock es innegable. La banda de los revólver y las rosas ha enamorado a miles de personas en el mundo desde sus inicios, gracias a su potencia, y a éxitos históricos.

Varias de las composiciones de los ‘gunners’ se han convertido en himnos brillantes, además de ser testimonio real del legado que posee esta agrupación.

De hecho, recientemente, uno de los mayores himnos de esta agrupación logró superar los mil millones de reproducciones en Spotify, en lo que es un récord brillante. Por ello, aquí les contamos de cuál se trata.

La histórica canción de Guns N’ Roses con mil millones de reproducciones

Sin lugar a dudas, la potencia y el desenfreno de Guns N’ Roses fueron dos de los elementos más llamativos de esta banda en sus inicios.

La agrupación logró demostrar su fuerza con éxitos de la talla de ‘Paradise City’ o joyas escondidas en su discografía como ‘Perfect Crime’.

Aun así, Guns N’ Roses también logró construir su trayectoria musical alrededor de joyas musicales de gran cuidado, y letras que tocaron el corazón de sus fans.

Varias baladas de esta banda llegaron a lo más alto como ‘November Rain’ o ‘Sweet Child O’ Mine’. De hecho, muchas de estas composiciones de ritmo más lento han quedado para la historia.

Muestra de eso es uno de los mayores clásicos de la carrera de Guns N’ Roses. Se trata de ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, un clásico de Bob Dylan versionado por esta banda.

La agrupación de Axl Rose logró darle otra visión a esta canción, con matices icónicos de la agrupación lider del sleaze rock a finales de los ’80’s y principios de los ’90’s.

Recientemente esta composición demostró su valía y su legado actual, luego de romper la barrera de los mil millones de reproducciones en Spotify.

Según reveló Kworb, fuente que cuantifica las reproducciones en esta plataforma musical, esta canción acumuló 1.004.361.074 streams aproximadamente.

Esto la convierte en la quinta canción de Guns N’ Roses en romper esta marca, luego de ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ y ‘November Rain’.

Sin dudas, esta es una muestra de la grandeza de la banda, pero, también del apoyo mundial que posee un himno como lo es ‘Knockin’ on Heaven’s Door’.