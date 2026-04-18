El legendario récord de Guns N’ Roses que es envidiado en todo el rock: enamora a miles

Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes en la historia del rock. La icónica agrupación musical ha encantado a miles de fanáticos desde el inicio de su trayectoria, que ya cumplió 40 años durante el pasado 2025.

El catálogo de canciones que acumula esta banda es uno de los más notorios. Esto gracias a sus sonidos, letras e himnos que se han convertido en composiciones absolutamente inigualables para sus fanáticos.

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Sin embargo, su grandeza también se demuestra en cifras y con varios récords legendarios. De hecho, hay uno de los más grandes de la industria, con el que ha recibido la envidia de todo el género.

El récord de Guns N’ Roses que es envidiado en todo el rock

Indudablemente, hay varias bandas de tamaño enorme en el rock. Guns N’ Roses es una de ellas. De hecho, hay un récord que resalta a la agrupación de Axl Rose, y que la ha hecho ser envidiada por varios colegasea lo largo de su trayectoria.

Este fue conseguido, nada más y nada menos que, con uno de los álbumes más históricos dentro del rock, como es el caso del ‘Appetite for Destruction’ de 1987.

Dicho lanzamiento contó con clásicos imperdibles, como fue el caso de ‘Welcome to the Jungle’ o ‘Sweet Child O’ Mine’. No obstante, lo que ha convertido a este álbum en uno de los más destacados es un récord brillante.

Este álbum es el disco debut más vendido en la historia del rock. La agrupación vendió millones de copias alrededor del mundo, con marcas que aun no han sido alcanzadas por otra banda en el mundo con su primer disco.

Claramente esto habla de la grandeza y el legado que posee Guns N’ Roses. Sin embargo, también es una notable muestra de que este álbum es uno de los más brillantes en la historia musical.

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El ‘Appetite for Destruction’ vive de forma inmortal en la memoria de los ‘gunners’. De la misma forma lo hace dentro de la industria, que lo destaca como un trabajo inigualable.

Sin dudas, este álbum, al igual que los 2 ‘Use Your Illusion’ y las demás producciones de esta banda son prueba notable de su talento, y también del amor incondicional de un público que sigue coreando sus éxitos.