¿Qué pasa si Santa Fe gana, pierde o empata contra Deportivo Pasto? Este es el panorama

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que llegan con el objetivo de ganar su lugar en los PlayOffs frente al Deportivo Pasto. Ambos equipos chocarán en un partido imperdible en el cierre del todos contra todos.

El ‘rojiblanco’ llega con el sueño de conseguir una victoria clave que le permita convertirse en uno de los clasificados a la Liga BetPlay 2026-I.

Si será uno de los fanáticos que va a seguir este encuentro, aquí les contamos los posibles escenarios para cada resultado que puede tener el partido.

Este es el panorama actual de la Liga BetPlay 2026-I

Sin lugar a dudas, la Liga BetPlay 2026-I vive un cierre absolutamente brillante de su primera fase rumbo a los PlayOffs. Varios equipos confían en llegar a esta fase.

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Sin embargo, algunos de ellos dejaron los deberes para último momento, por lo que deberán buscar puntos claves en el cierre de esta etapa.

La tabla de posiciones HOY 23 de mayo marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 40 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 31 puntos

4- Deportes Tolima – 30 puntos

5- América de Cali – 30 puntos

6- Once Caldas – 29 puntos

7- Internacional de Bogotá – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 23 puntos

9- Deportivo Cali – 23 puntos

10- Independiente Medellín – 23 puntos

11- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

12- Millonarios – 22 puntos

13- Rionegro Águilas – 22 puntos

14- Llaneros – 21 puntos

15- Fortaleza – 19 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17- Alianza – 15 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 14 puntos

19- Boyacá Chicó – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Este panorama plantea a 8 equipos que aun luchan por su clasificación, entre ellos Independiente Santa Fe, quien no ha asegurado su puesto de manera matemática, al contrario del equipo pastuzo que ya certificó su pase.

¿Qué pasa si Santa Fe gana, pierde o empata contra Deportivo Pasto?

La tabla de posiciones deja la mesa servida para que este partido sea uno de los más importantes de cara a los próximos PlayOffs de esta competencia.

En caso de que Santa Fe gane este partido, logrará meterse de forma más profunda en la clasificación, aunque, no estaría certificado su pase de forma matemática.

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Por otro lado, un empate o una derrota dejaría bastante comprometidas las opciones de Santa Fe en el cierre, sobre todo por la cantidad de perseguidores que acumula. El ‘león’ debería tener una última fecha perfecta a la espera de otros resultados.

Este partido tendrá lugar este 23 de abril, a partir de las 6:00 p.m.