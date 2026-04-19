¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata contra América de Cali? Estos son los escenarios

Millonarios vs América de Cali será un partido sumamente importante en el desarrollo de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo ‘embajador’ llega a este encuentro con la ambición de mejorar su panorama en la tabla de posiciones, aunque no la tendrá fácil.

En la acera de enfrente estará el América de Cali, un equipo que está en puestos de clasificación pero que aun debe afianzarse en su lucha por llegar a los cuadrangulares.

Sin lugar a dudas, será un choque entre dos titanes, y para que tenga en claro las posibilidades, aquí les contamos cada uno de los escenarios.

Así va la tabla de posiciones

Indudablemente, en la parte media de la tabla uno de los panoramas más complejos es el de Millonarios. El equipo de la capital está cerca de los puestos de clasificación, pero para alcanzarlos deberá conseguir un puntaje casi perfecto en sus 3 choques restantes.

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Luego de empatar en el clásico capitalino, su primer rival es el América de Cali, a quien confía derrotar en condición de visitante, sobre todo con el envión recibido tras vencer en casa a Boston River por Copa Sudamericana.

La clasificación antes de este partido marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 37 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Deportes Tolima – 30 puntos

4- Junior de Barranquilla – 28 puntos

5- Once Caldas – 26 puntos

6- Inter de Bogotá – 25 puntos

7- América de Cali – 24 puntos

8- Deportivo Cali – 23 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

10- Millonarios – 22 puntos

11- Águilas Doradas – 22 puntos

12- Llaneros – 21 puntos

13- Independiente Santa Fe – 20 puntos

14- Fortaleza – 19 puntos

15- Independiente Medellín – 17 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17- Alianza – 15 puntos

18- Boyacá Chicó – 14 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Esta instancia muestra una lucha reñida por los puestos de clasificación, donde un mínimo tropiezo puede dejar a cualquier equipo en el camino.

¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata ante América de Cali?

Frente a esto, si Millonarios gana conseguirá 3 puntos clave donde podrá superar en puntos a los equipos caleños, quienes cierran los 8 primeros puestos.

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No obstante, América permanecerá con 1 partido menos en la contabilización, y ‘Millos’ aun debería certificar su clasificación venciendo los otros 2 partidos restantes.

Por otro lado, si Millonarios empata o pierde, sus posibilidades seguirán siendo matematicamente posibles, pero todo se pondrá más cuesta arriba, sobre todo por la cantidad de perseguidores que tiene, por lo que debería esperar caídas próximas de Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas, Llaneros y Santa Fe.

Sin dudas este partido será clave, y si quieren seguirlo, les recordamos que tendrá lugar este 19 de abril, a partir de las 8:30 p.m. de Colombia.