Steam regala totalmente GRATIS un videojuego de fútbol hasta el 20 de abril: ¿Cuál es?

Los videojuegos de fútbol son parte de lo más resaltante en la industria del ‘gaming’. Varias empresas han producido una gran cantidad de títulos a lo largo de la historia, que han enamorado a miles de personas en el mundo.

Muchos de los títulos de esta índole han encantado a la audiencia, al punto de marcar época en la infancia y la adolescencia de varios fanáticos.

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De hecho, una de las franquicias más reconocidas del fútbol lanzó recientemente una nueva entrega, y desde Steam permiten la posibilidad de probarlo gratis.

Steam regala totalmente gratis un videojuego de fútbol

Dentro del mundo de los videojuegos de fútbol y balompié, hay varias franquicias y sagas que se han ganado el cariño de la gente, a partir de su realismo y capacidad de simulación.

Las dos más reconocidas, por supuesto, han sido FIFA y Pro Evolution Soccer (ahora EAFC y EFootball). Sin embargo, la tercera en discordia suele ser el Football Manager.

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Esta última ha encantado a miles de fanáticos, sobre todo por su capacidad de personalización en la experiencia de juego, y por la manera que tiene de encarnar de forma profunda el universo del fútbol.

Dicha saga se volvió noticia en los últimos meses, ya que salió su gran entrega de 2026, la cual dio mucho de que hablar. A pesar de esta acostumbrada al éxito, esta franquicia habría fallado en su fórmula.

Esto se debe a que no cumplió con las expectativas de los fanáticos, y de hecho, ha sido sumamente criticado. Aun así, varios han querido probarlo, y en estos días de abril tendrá la posibilidad.

Steam, una de las plataformas de distribución de videojuegos más reconocida a nivel mundial, permite probar el Football Manager 2026 de manera totalmente gratuita hasta el próximo 20 de abril.

Para ello, lo único que debe hacer es abrir Steam, y dirigirse a la página oficial de Football Manager 2026. Allí podrá ver el botón de “Jugar”, donde se especifica que esta opción será gratuita hasta el próximo 20 de abril.

Cabe aclarar que luego de esto, el acceso al videojuego estará restringido, por lo que si desea disfrutar de más tiempo, deberá pagar la totalidad del costo de este título para su PC.