¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios? El próximo partido del ‘embajador’ está a solo horas

Millonarios ha vivido una semana llena de acción. El equipo ‘embajador’ no pudo lograr la clasificación en Copa Sudamericana, pero debe seguir con su rumbo deportivo, sobre todo en la Copa Colombia, donde debe culminar la primera fase.

Luego de conseguir resultados positivos en esta competencia, el ‘embajador’ sueña con poder lograr el primer puesto de su zona, y así lograr convertirse en gran candidato para alzar este trofeo.

El ‘albiazul’ deberá enfrentar su último encuentro en muy pocas horas, y aquí les contamos cual será su rival y cuando se llevará a cabo.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios confía plenamente en lograr una gran participación en la Copa Colombia. El equipo ‘embajador’ espera conseguir este trofeo, donde sus pasos han sido positivos hasta el momento.

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El rumbo del ‘albiazul’ ha demostrado su peso en este torneo, en el que, aunque ha dejado escapar puntos, ha logrado imponerse de forma notable a sus rivales en una zona B que ha estado reñida.

Los capitalinos se mantienen invictos en este torneo, aunque están en la segunda plaza. El panorama de la zona B de la Copa Colombia se presenta de la siguiente manera:

1- Llaneros – 9 puntos

2- Millonarios – 7 puntos

3- Boyacá Chicó – 5 puntos

4- Patriotas Boyacá – 2 puntos

5- Atlético Cali – 1 punto

Hasta ahora, los resultados obtenido por Millonarios en este torneo han sido los siguientes:

Millonarios 1-0 Llaneros

Patriotas 2-3 Millonarios

Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

Cabe aclarar que Millonarios tiene 1 partido menos, por lo que deberá completar su cuarto choque que marque el final de esta fase.

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Si el ‘embajador’ logra sumar de a 3 se quedará con la cima de su grupo. Este encuentro ocurrirá ante Atlético Cali, al cual enfrentará en condición de visitante.

Este encuentro entre caleños y capitalinos está pautado para llevarse a cabo el próximo 29 de mayo a las 8:10 p.m., en este choque, los dirigidos por Fabián Bustos deberá afianzarse sobre la cancha, para así poder conseguir el primer puesto en su grupo.

Sin lugar a dudas, esta será una gran oportunidad para Millonarios, con el objetivo de retomar su rumbo deportivo luego de la caida ante O’Higgins por Copa Sudamericana.