Así quedó la tabla de la Copa Sudamericana luego de Millonarios vs O'Higgins: ¿Clasificados?

Millonarios y O’Higgins protagonizaron un partido lleno de emociones este 26 de mayo. Ambos equipos llegaban con la necesidad de ganar, con el objetivo de conseguir su clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

El ‘embajador’ afrontaba este partido en casa, luego de haber conseguido un empate histórico frente a Sao Paulo en Brasil, que le permitió llegar a esta última fecha con mejores opciones.

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Después de un gran despliegue en la cancha, el resultado final fue 1-2, lo que deja el escenario completo en el grupo C para la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de la Copa Sudamericana luego de Millonarios vs O’Higgins

Millonarios llegó a su partido ante O’Higgins con una gran obligación. Luego de haber conseguido un total de 8 puntos en 5 partidos, el foco del ‘embajador’ estuvo en lograr la clasificación.

Antes del partido la tabla de clasificación marchó de la siguiente manera:

1- Sao Paulo – 9 puntos

2- Millonarios – 8 puntos

3- O’Higgins – 7 puntos

4- Boston River – 3 puntos

Este escenario permitía que Millonarios solo con el empate lograra la clasificación a la próxima ronda. Sin embargo, el encuentro de manera final quedó con un resultado de 1-2.

Ante esto, la distribución de la tabla de clasificación culminó de la siguiente manera:

1- Sao Paulo – 12 puntos

2- O’Higgins – 10 puntos

3- Millonarios – 8 puntos

4- Boston River – 3 puntos

La jornada también fue cerrada con el partido entre Sao Paulo y Boston River, que culminó con una victoria para los brasileños, quienes se consagraron como líderes en la zona.

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana?

Una vez confirmados los clasificados de la Copa Sudamericana, cabe recordar que los segundos se medirán a los terceros de Copa Libertadores en las eliminatorias de octavos.

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Por otro lado, los ganadores de grupo si irán directamente a los octavos de final. El sorteo donde se definirán los próximos partidos de la Copa Sudamericana será el próximo 29 de mayo.

En este evento se podrá conocer el futuro de los equipos clasificados en este torneo, en el que se busca ambiciosamente dejar el nombre de sus ciudades y de su país en lo más alto de la icónica competencia de Conmebol.