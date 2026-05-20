Esto necesita Millonarios para clasificar en Copa Sudamericana después de empatar 1-1 contra Sao Paulo
Millonarios está cerca conseguir su clasificación a la próxima ronda de Copa Sudamericana, luego de empatar a Sao Paulo.
Millonarios está cerca conseguir su clasificación a la próxima ronda de Copa Sudamericana, luego de empatar a Sao Paulo.
Millonarios protagonizó un partido de gran importancia este 19 de mayo, en el que se enfrentó a Sao Paulo de Brasil. El equipo ‘embajador’ llegaba a este partido con la necesidad de puntuar, y así posicionarse como favorito para clasificar a la próxima fase de la Copa Sudamericana.
El choque entre el equipo de la capital y los brasileños estuvo lleno de emociones, y culminó con un resultado de 1-1. El ‘embajador’ estuvo muy cerca de ganar este encuentro, pero, Rodrigo Contreras erró un penal definitorio.
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A pesar de esto, el empate deja a Millonarios con buenas opciones de clasificar a la próxima ronda, y por ello, aquí les contamos los posibles escenarios.
Millonarios afrontó uno de sus partidos más importantes de los últimos meses este 19 de mayo. El equipo de la capital viajó a Brasil en su visita más complicada en la Copa Sudamericana.
Los capitalinos confiaban en conseguir un resultado positivo, sobre todo después de haber derrotado a Boston River, en una remontada agónica.
Aunque el ‘embajador’ estaba apunto de lograr el triunfo, gracias a un penal cobrado a favor, Rodrigo Contreras no pudo liquidar y quedó con un marcador de 1-1.
Este empate deja a Millonarios con buenas posibilidades, ya que la tabla queda de la siguiente manera:
1- Sao Paulo – 9 puntos
2- Millonarios – 8 puntos
3- O’Higgins – 7 puntos
4- Boston River – 0 puntos
Cabe aclarar que O’Higgins tiene un partido menos, que aun debe disputar frente a Boston River. Sin embargo, esta igualdad de Millonarios cambia todas las cuentas.
Aunque O’Higgins venza a Boston River, Millonarios solo deberá buscar un triunfo ante este equipo chileno, lo que le permitirá clasificar a la próxima ronda. Esto le permite al ‘embajador’ depender de si mismo, y poder vencer por la mínima.
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Este partido está pautado para el siguiente martes 26 de mayo, cuando el capitalino reciba a O’Higgins en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Por su parte, la jornada la completará Sao Paulo, quien se medirá a Boston River, en búsqueda de asegurar el liderato, dentro de una zona que ha estado llena de emociones y partidos reñidos para los fanáticos del fútbol y de la Copa Sudamericana.
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