Esto necesita Millonarios para clasificar en Copa Sudamericana después de empatar 1-1 contra Sao Paulo

Millonarios protagonizó un partido de gran importancia este 19 de mayo, en el que se enfrentó a Sao Paulo de Brasil. El equipo ‘embajador’ llegaba a este partido con la necesidad de puntuar, y así posicionarse como favorito para clasificar a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

El choque entre el equipo de la capital y los brasileños estuvo lleno de emociones, y culminó con un resultado de 1-1. El ‘embajador’ estuvo muy cerca de ganar este encuentro, pero, Rodrigo Contreras erró un penal definitorio.

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A pesar de esto, el empate deja a Millonarios con buenas opciones de clasificar a la próxima ronda, y por ello, aquí les contamos los posibles escenarios.

Esto necesita Millonarios para clasificar en Copa Sudamericana

Millonarios afrontó uno de sus partidos más importantes de los últimos meses este 19 de mayo. El equipo de la capital viajó a Brasil en su visita más complicada en la Copa Sudamericana.

Los capitalinos confiaban en conseguir un resultado positivo, sobre todo después de haber derrotado a Boston River, en una remontada agónica.

Aunque el ‘embajador’ estaba apunto de lograr el triunfo, gracias a un penal cobrado a favor, Rodrigo Contreras no pudo liquidar y quedó con un marcador de 1-1.

Este empate deja a Millonarios con buenas posibilidades, ya que la tabla queda de la siguiente manera:

1- Sao Paulo – 9 puntos

2- Millonarios – 8 puntos

3- O’Higgins – 7 puntos

4- Boston River – 0 puntos

Cabe aclarar que O’Higgins tiene un partido menos, que aun debe disputar frente a Boston River. Sin embargo, esta igualdad de Millonarios cambia todas las cuentas.

Aunque O’Higgins venza a Boston River, Millonarios solo deberá buscar un triunfo ante este equipo chileno, lo que le permitirá clasificar a la próxima ronda. Esto le permite al ‘embajador’ depender de si mismo, y poder vencer por la mínima.

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Este partido está pautado para el siguiente martes 26 de mayo, cuando el capitalino reciba a O’Higgins en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por su parte, la jornada la completará Sao Paulo, quien se medirá a Boston River, en búsqueda de asegurar el liderato, dentro de una zona que ha estado llena de emociones y partidos reñidos para los fanáticos del fútbol y de la Copa Sudamericana.