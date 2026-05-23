Así quedó la tabla de la Copa Colombia luego del empate de Millonarios contra Boyacá Chicó

Millonarios un partido clave en la Copa Colombia este 23 de mayo. El equipo ‘embajador’ se midió al Boyacá Chicó, con el objetivo de avanzar en su posición dentro de su grupo de este torneo, donde se ha mantenido invicto.

Los dirigidos por Fabián Bustos afrontaron este encuentro con el regreso de Radamel Falcao a la cancha, lo que encantó a miles de fanáticos del equipo capitalino.

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El partido vivió un desarrollo sumamente igualado. De hecho, cuando parecía que el equipo que se llevaba la victoria sería Millonarios, Boyacá Chicó igualó sobre el final y aquí les contamos como quedó la tabla de la Copa Colombia.

Millonarios empató con Boyacá Chicó

Millonarios ha tenido que afrontar partidos de gran importancia en las últimas semanas. El equipo ‘embajador’ se midió a Boyacá Chicó, luego de haber igualado en un partido clave frente a Sao Paulo.

El ‘albiazul’ mejoró sus posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana, y buscó llevar este buen panorama a la Copa Colombia.

‘Millos’ afrontó este partido con el ímpetu de vencer, y así parecía lograrlo sobre la cancha con un marcador de 2-1 pero todo acabó con 2-2. El partido se decantaba para los de Bustos, gracias a un tanto de Hurtado, y otro de Victoria, pero la igualdad cayó sobre el final, por medio de Salazar, sumado al tanto de Molina para los boyacenses a inicio de partido.

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Ante este contexto, el partido causó movimientos en la tabla, y el panorama actual es el siguiente:

1- Millonarios – 7 puntos

2- Llaneros – 6 puntos

3- Boyacá Chicó – 5 puntos

4- Patriotas – 2 puntos

5- Atlético Cali – 1 punto

Millonarios se mantiene invicto en este torneo, y se posiciona como líder gracias a sus victorias anteriores, y este empate. Ante esto, el panorama para ‘Millos’ es positivo, aunque, deberá mantener el ritmo en competencia.

Luego de esto el ‘embajador’ se centrará en la Copa Sudamericana. Cabe recordar que Millonarios afrontará el partido definitivo de esta competencia el próximo 26 de mayo.

El equipo ‘capitalino’ jugará frente a O’Higgins, con la responsabilidad de sumar para así sellar su clasificación a la próxima ronda de este torneo que ha generado grandes emociones para el equipo ‘albiazul’ y su hinchada.

Por otro lado, en Copa Colombia su próximo compromiso será ante Atlético Cali, equipo colista de la tabla, y al que se enfrentará el 29 de mayo, para cerrar los cotejos de este mes para el equipo ‘embajador’.