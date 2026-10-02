¿Qué pasa si hay un empate en la FINAL de la Copa Libertadores? Así se define el ganador

La Copa Libertadores es, sin lugar a dudas, una de las competencias de mayor atención en el mundo del balompié. Grandes equipos han brillado en este torneo con la ambición de llevarse la máxima corona del balompié en Sudamérica.

En este 2027 después de muchas emociones, varios equipos han quedado en el camino, y solo 4 se mantienen en carrera de llevarse este torneo.

Frente a esto, la final está cada vez más cerca, en un partido que promete ser igualado y lleno de emoción para los amantes del balompié.

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Sin lugar a dudas, este partido será uno de los más importantes del año y prepara varios desenlaces, incluso con caso de empate. Por ello, aquí le contamos lo que sucede si una final de Copa Libertadores queda igualada al final de los 90 minutos.

¿Qué pasa si hay un empate en la FINAL de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores ha sido una página clave de la historia del fútbol en Sudamérica. Este torneo ha coronado a una cantidad enorme de equipos en el continente, quienes han logrado demostrar un gran peso histórico en la cancha.

Estas consagraciones han dejado finales inolvidables, incluso con definición más allá de los 90 minutos. Claramente, como en cualquier partido de fútbol, estos encuentros pueden quedar con empate después de las 2 partes.

Sin embargo, al tratarse de un partido definitorio, al final del encuentro debe haber un ganador. Para el criterio de desempate, la Conmebol sigue el modelo de varios torneos alrededor del mundo.

Si ambos equipos igualan en las 2 partes iniciales, irán a un alargue de 30 minutso, en búsqueda de lograr dar con un ganador.

En caso de que el empate persista, el campeón deberá definirse a través de los tiros desde el punto penal, donde varios equipos ya han logrado llevarse el trofeo previamente.

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La última final que tuvo que ir hasta instancias extras fue la disputada en 2023, cuando Fluminense derrotó a Boca Juniors, con un 2-1 conseguido en el tiempo suplementario.

¿Cuándo se jugarán las semifinales en este 2026?

Si desea disfrutar de la definición de la Copa Libertadores en este 2026, le contamos que los equipos que siguen en carrera son: Estudiantes de la Plata, Flamengo, Palmeiras y Fluminense.

Las semifinales entre estos equipos están pautadas para llevarse a cabo los días 14 y 15 de octubre en cuanto a los partidos de ida. El choque de vuelta será los días 21 y 22 de dicho mes.