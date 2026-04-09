La Copa Libertadores vivió la tarjeta roja más ‘insólita’ de la historia: llenó de indignación las redes

La Copa Libertadores vivió una jornada clave el pasado 8 de abril. Varios equipos protagonizaron partidos vibrantes, con los que marcaron el comienzo de la edición 2026 de este icónico torneo de gran importancia continental.

Varios equipos brillantes de Sudamérica dieron su puntapié inicial en esta competencia, lo que, por supuesto, dejó emociones absolutamente inigualables.

Entre ellas hubo, por supuesto, goles inolvidables. No obstante, dejó un momento que dejó a varios aficionados con la boca abierta, con la que muchos nombraron como ‘la roja más insólita’ de esta competencia.

‘La roja más insólita’ de la historia de Copa Libertadores

Para nadie es un secreto que, la Copa Libertadores es una de las competencias que se vive con mayor intensidad sobre el campo de juego. Varios equipos dejan todo sobre las canchas para conseguir este torneo.

Esto ocasiona que en el campo se presenten lances de juego desmedidos que pueden acabar en expulsiones y sanciones reglamentarias.

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Sin embargo, el pasado 8 de abril se dio una de las rojas más insólitas en la historia de esta competición, y no fue a causa de ninguna entrada sobre el campo de juego.

Esto tuvo lugar en el choque entre Sporting Cristal y Cerro Porteño. El triunfo fue para el club peruano, que se impuso por un marcador de 1-0 en condición de local.

Aun así, este resultado tuvo un atenuante y fue la expulsión de Cecilio Domínguez por parte de Cerro Porteño sobre el minuto 43. Esto se dio luego de que Domínguez lanzara un saque de banda.

El detalle es que uno de sus rivales intentó evitar este saque de manos, lo que acabó por causar que el balón impactara sobre su rostro, hecho que acabaría por desatar una trifulca.

Este acto realizado por Cecilio Domínguez fue tomado como una agresión desmedida, lo que acabó por desenlazar en una tarjeta roja en su contra.

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Esto se hizo rápidamente viral en redes, donde se catálogo como un hecho insólito que condicionó un partido que acabó con victoria para Sporting Cristal. Este hecho tuvo lugar en el grupo F de la competencia, donde también militan Junior de Barranquilla y Palmeiras.

El ‘tiburón’ será el próximo rival de Cerro Porteño en esta competencia, en un partido que se dará el 14 de abril desde Paraguay.