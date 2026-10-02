¿Cómo está la tabla de descenso del fútbol colombiano HOY 2 de octubre? Pereira perdió y Alianza ganó

El fútbol colombiano ha vivido una notable cantidad de emociones para el mundo del balompié nacional. El torneo líder de la nación ha presentado varios momentos imperdibles, con equipos brillantes que han dejado todo sobre la cancha.

Varios clubes se posicionan como favoritos para llevarse el máximo trofeo. Sin embargo, otros viven una realidad distinta, y luchan por mantener la categoría y así evitar un descenso.

Algunos equipos se mantienen en búsqueda de puntos claves que le permitan salir del fondo de la tabla de promedios, y así lograr quedarse en la primera división.

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Si usted no conoce el contexto actual en el FPC respecto a los descensos, aquí le contamos como va en este momento.

¿Cómo está la tabla de descenso del fútbol colombiano HOY 2 de octubre?

El fútbol colombiano ha vivido momentos inolvidables en el cierre de este 2026. Los clubes del FPC se perfilan para poder llegar a la mejor posición posible, para así poder llegar a cuadrangulares.

Sin embargo, más allá de eso, otra cuota de equipos lucha por mantener la categoría, en una tabla de promedios que está cada vez más apretada.

HOY 2 de octubre, el panorama del descenso en Colombia marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 195 puntos, promedio 1.805

2- Atlético Nacional – 190 puntos, promedio 1.775

3- América de Cali – 187 puntos, promedio 1.731

4- Independiente Santa Fe – 183 puntos, promedio 1.694

5- Junior de Barranquilla – 176 puntos, promedio 1.644

6- Atlético Bucaramanga – 175 puntos, promedio 1.635

7- Independiente Medellín – 176 puntos, promedio 1.629

8- Millonarios – 177 puntos, promedio 1.609

9- Once Caldas – 165 puntos, promedio 1.527

10- Deportivo Pasto – 139 puntos, promedio 1.287

11- Fortaleza – 137 puntos, promedio 1.268

12- Águilas Doradas – 131 puntos, promedio 1.224

13- Deportivo Cali – 131 puntos, promedio 1.212

14- Deportivo Pereira – 125 puntos, promedio 1.168

15- Llaneros – 81 puntos, promedio 1.157

16- Alianza – 119 puntos, promedio 1.101

17- Inter de Bogotá – 119 puntos, promedio 1.091

18- Cúcuta Deportivo – 28 puntos, promedio 0.933

19- Boyacá Chicó – 97 puntos, promedio 0.906

20- Jaguares de Córdoba – 25 puntos, promedio 0.862

Con el contexto actual, los equipos en riesgo de descenso son Jaguares de Córdoba y Boyacá Chicó. Sin embargo, el Cúcuta Deportivo deberá mantener paso firme para evitar caer en estos puestos.

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Los equipos tendrán espacio hasta noviembre para recolectar la mayor cantidad de puntos, antes de que termine la fase del todos contra todos.