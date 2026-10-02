Slash anuncia su gran regreso a Sudamérica con gira en 2027: ¿Llegará a Colombia?

Slash, uno de los guitarristas más grandes y destacados en la historia del rock, se prepara para una nueva gira en el próximo 2027. Este artista ha brillado en escenarios de todo el mundo, sobre todo en compañía de Guns N’ Roses.

El brillo de este guitarrista también se ha demostrado en los últimos años en solitario, y con su proyecto alternativo ‘Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators’.

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Esta banda ha destacado por todo el mundo, y buscará volver a hacerlo en 2027. De hecho, el legendario artista reveló junto a este proyecto que regresará a Sudamérica en el próximo año, y aquí les contamos los países que podrán disfrutarlo.

Slash anuncia su gran regreso a Sudamérica con gira en 2027

En el último tiempo Slash ha contado con una cantidad importante de shows inolvidables en Sudamérica. Este artista ha llegado al continente con Guns N’ Roses en varias ocasiones, y también en solitario.

Los proyectos musicales de este guitarrista han gozado de la emoción y el cariño de miles de personas en el continente en el último tiempo.

De hecho, este artista volverá por todo lo alto a Sudamérica en 2027. Justamente así lo reveló esta banda en redes sociales, con el anuncio de una gran gira mundial, que iniciará en este continente.

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Las fechas para este paso de Slash junto a Myles Kennedy and the Conspirators son las siguientes:

Teatro Caupolican (Santiago, Chile) – Abril 2, 2027

Arena Maipú (Mendoza, Argentina) – Abril 4, 2027

Plaza de la Música (Córdoba, Argentina) – Abril 6, 2027

Movistar Arena (Buenos Aires, Argentina) – Abril 7, 2027

Arena Opus (Florianópolis, Brasil) – Abril 10, 2027

Live Curitiba (Curitiba, Brasil) – Abril 11, 2027

Fundição Progresso (Río de Janeiro, Brasil) – Abril 13, 2027

Espaço Unimed (São Paulo, Brasil) – Abril 14, 2027

Por el momento, esta gira no pasará por Colombia, por lo que los fanáticos de Slash deberán esperar más para volver a verlo en la nación. Aun así, los fanáticos no pierden la esperanza de que se sume una fecha para este show.

El recorrido de Slash por el mundo esta pautado para cerrar en el mes de julio, con presentaciones pautadas para países de Norteamérica y también de Europa donde se presentarán canciones totalmente legendarias para sus fans.