¿Quiénes son los 10 últimos campeones de la Copa Libertadores? Equipo colombiano en la lista

La Copa Libertadores dio inicio a una nueva versión durante esta semana. La máxima competencia del fútbol sudamericano volverá a coronar a un nuevo rey, y varios equipos sueñan con posicionarse como candidatos principales.

Equipos de Colombia y el resto del continente llegan a esta competición, donde sueñan con convertirse en parte inolvidable de la historia del fútbol en Sudamérica.

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Para resaltar a quienes ya lograron sellar su nombre en lo más alto del fútbol de esta región, les hablaremos sobre los últimos 10 campeones de Copa Libertadores.

Los últimos 10 campeones de Copa Libertadores

En los últimos años la Copa Libertadores ha presentado ediciones imperdibles. Grandes partidos han pasado a la historia, gracias a nombres brillantes de jugadores y equipos que han demostrado su poderío en esta competencia.

En los últimos 10 años varios clubes han logrado ampliar su ventaja en el palmáres sobre algunos contrincantes, como han sido el caso de River Plate, mientras que otros campeones se han sumado a la lista, como lo fue Fluminense.

Cada una de estas definiciones han dejado partidos inolvidables y míticos, como la remontada de Flamengo a River Plate, o la coronación de Atlético Nacional, el único equipo colombiano en lograrlo en los últimos 10 años.

En aquella ocasión, el ‘verdolaga’ derrotó en 2 partidos al Independiente del Valle, con una coronación que ya cumple su décimo aniversario en 2026.

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De hecho, en medio de estas finales, la competencia también vivió un cambio de formato, ya que previamente el campeón se definía en 2 partidos, uno de ida y otro de vuelta. Ahora la corona se la lleva el ganador de un solo encuentro.

La lista de campeones de esta década se presenta de la siguiente manera:

2016: Atlético Nacional (derrotó a Independiente del Valle)

2017: Gremio (derrotó a Lanús)

2018: River Plate (derrotó a Boca Juniors)

2019: Flamengo (derrotó a River Plate)

2020: Palmeiras (derrotó a Santos)

2021: Palmeiras (derrotó a Flamengo)

2022: Flamengo (derrotó a Athletico Paranaense)

2023: Fluminense (Boca Juniors)

2024: Botafogo (derrotó a Atlético Mineiro)

2025: Flamengo (derrotó a Palmeiras)

La carrera por la final de 2026 ya ha empezado, en un choque que está planeado para llevarse a cabo el 28 de noviembre de este año en Montevideo, Uruguay.