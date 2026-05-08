Nuevo récord en Copa Libertadores: este es el jugador que rompió el histórico de más partidos disputados

A sus 45 años, el arquero brasileño Fábio Deivson Lopes Maciel volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol sudamericano. El experimentado guardameta del Fluminense FC alcanzó este miércoles un registro inédito en la Copa Libertadores al disputar su partido número 114 en el certamen, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la competencia.

La marca llegó durante el empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, resultado que dejó al conjunto carioca en una situación delicada dentro del Grupo C. Aunque el equipo brasileño sigue con posibilidades de clasificación, ocupa el último puesto con apenas dos unidades después de cuatro jornadas.

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El récord de Fábio puso fin a una histórica igualdad con el exguardameta paraguayo-uruguayo Ever Hugo Almeida, quien mantuvo la marca de 113 encuentros desde 1990, año en el que conquistó la Libertadores con Club Olimpia. Almeida ya había levantado el trofeo continental en 1979 y permaneció durante décadas como una referencia absoluta entre los arqueros del torneo.

Fábio Deivson Lopes Maciel, o atleta com mais jogos na história da @LibertadoresBR!



O jogador com mais partidas na história do futebol. Lenda, ídolo, histórico. Parabéns por mais uma marca absurda. pic.twitter.com/kOS4vo5rzy — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 6, 2026

En territorio argentino, Fábio sostuvo al Fluminense en varios pasajes del compromiso con dos atajadas decisivas durante la primera mitad. Sin embargo, no logró impedir el tanto convertido por el delantero paraguayo Alex Arce, quien marcó de cabeza en el minuto 66. El conjunto brasileño reaccionó y rescató un empate clave pensando en la clasificación.

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“Buscamos jugar bien, salir con la victoria, no faltó empeño, no faltó juego, tuvimos varias oportunidades pero no acertamos para un gol que nos hubiera dado tranquilidad. Necesitamos a nuestra afición empujando en el Maracaná para lograr nuestra primera victoria”, comentó Fábio tras el partido.

El veterano arquero acumula participaciones en 13 ediciones de la Libertadores con Vasco da Gama, Cruzeiro EC y Fluminense. Su estreno en el torneo ocurrió en 2001, mucho antes del nacimiento de algunos integrantes actuales del plantel tricolor, incluido el atacante John Kennedy.

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🔝 Bela defesa de Fábio, o novo recordista de jogos pela CONMEBOL #Libertadores!



🧤 @FluminenseFC pic.twitter.com/nzru6PohRh — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 7, 2026

Además de este nuevo récord continental, Fábio también posee el reconocimiento como el futbolista con más partidos oficiales en la historia. En 2025 superó los 1.391 encuentros registrados por el inglés Peter Shilton, según cifras avaladas por Guinness World Records. Su trayectoria profesional comenzó en 1997 con el desaparecido União Bandeirante y, casi tres décadas después, continúa ampliando una carrera legendaria.