El único equipo colombiano que ya clasificó a la Libertadores 2027, ¿por qué? Así va la TABLA

La pelea por los torneos internacionales de 2027 ya comenzó en el fútbol colombiano. Con el arranque de la Liga BetPlay II-2026, los equipos empiezan a definir sus posibilidades de llegar a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque uno de ellos ya tiene asegurado su lugar en el certamen más importante de clubes del continente.

Junior de Barranquilla es el primer equipo colombiano clasificado a la Copa Libertadores 2027. El conjunto barranquillero consiguió ese boleto después de quedarse con el título de la Liga BetPlay 2026-I, tras superar a Atlético Nacional en la final del primer semestre.

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¿Cómo se reparten los cupos de Colombia para Libertadores 2027?

Colombia contará con cuatro representantes en la Copa Libertadores 2027. El campeón del primer semestre, Junior, ya aseguró uno de los lugares disponibles en la fase de grupos.

El segundo cupo directo a la fase de grupos será para el ganador de la Liga BetPlay II-2026. En caso de que Junior vuelva a quedarse con el título del segundo semestre, esa plaza pasará al mejor equipo ubicado en la reclasificación.

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Los otros dos cupos para la Libertadores quedarán en manos de los clubes con mejor puntaje en la tabla anual que no hayan conseguido un campeonato durante el año.

Actualmente, Atlético Nacional aparece como líder de la reclasificación con 55 puntos, seguido por Junior, que ya tiene garantizada su presencia internacional.

Así funcionan los cupos para la Copa Sudamericana 2027

Además de las plazas para Libertadores, Colombia tendrá cuatro equipos en la Copa Sudamericana. Tres de esos lugares serán para los mejores clubes de la reclasificación que no hayan ganado títulos y que tampoco alcancen clasificación a Libertadores.

El último cupo será para el campeón de la Copa BetPlay 2026. Si ese equipo también consigue el título de Liga, la clasificación quedará en manos del siguiente conjunto mejor ubicado en la tabla acumulada.

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La reclasificación será clave durante el cierre del año, ya que reúne todos los puntos sumados por los 20 equipos en la temporada y puede definir quiénes tendrán presencia internacional.

Tabla de reclasificación del fútbol colombiano