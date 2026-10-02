La banda de rock ‘ideal’ para liberar estrés y tensión, según expertos: sus himnos son legendarios

El rock es, sin lugar a dudas, uno de los géneros musicales de mayor emoción para sus fanáticos a nivel internacional. Este estilo sonoro cuenta con una potencia indudable, y una capacidad histórica para estremecer a sus seguidores.

Gracias a su potencia y a su sonido legendario, el rock no solo funciona como disparador de disfrute, sino también como elemento terapéutico clave para la liberación del estrés y de la tensión en el día a día.

Varias bandas pueden ser de gran ayuda, sobre todo para lidiar con ciertas emociones, gracias a canciones llenas de potencia y ritmos inolvidables.

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De hecho, varios estudios han analizado el impacto de ciertos artistas en este tipo de emociones. Incluso, un análisis reciente reveló que hay una banda que es la ‘ideal’ para escuchar en situaciones de estrés.

La banda de rock ‘ideal’ para liberar estrés y tensión, según expertos

El rock brilla de manera inolvidable dentro de la música a lo largo de varias décadas. Ciertas bandas han sido capaces de hacer historia, a partir de canciones totalmente brillantes.

Muchos sonidos han estremecido a miles de fanáticos en el mundo, al punto convertir sus canciones en ritmos históricos.

Gracias al peso generacional de sus sonidos, ciertas canciones forman parte del día a día de los fanáticos. De hecho, algunas canciones pueden ser de gran ayuda, sobre todo por su capacidad de generar emociones y liberar tensión.

El sonido de algunas canciones le puede permitir liberarse de algunas cargas de su día a día, como es el caso del estrés o la tensión.

Varios análisis han estudiado el impacto de ciertos éxitos en las emociones humanas. Un ejemplo de ello es Tebra, una empresa especializada en la tecnología de salud.

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Esta firma encuestó a varias personas respecto a cual es el género y la agrupación que escuchan cuando se encuentran en situaciones de presión, y hubo una banda que resaltó por encima de las demás.

Se trata de, nada más y nada menos que, Linkin Park. Esta banda goza de una cantidad enorme de éxitos llenos de potencia y pasión.

Gracias a esto, miles de personas la utilizan para lidiar con las presiones de su día a día, en un listado de 10 artistas más escuchados en estos casos que quedó conformado de la siguiente manera:

1- Linkin Park

2- Adele

3- Taylor Swift

4- Blink-182

5- Ed Sheeran

6- Kendrick Lamar

7- Alice In Chains

8- Bruno Mars

9- The Weeknd

10- Tool

Cabe aclarar que si sufre de estrés o tensión de forma muy recurrente en su día a día, se recomienda visitar a un experto en salud emocional antes de utilizar estos artistas como remedio principal.